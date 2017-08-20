 مدير عام تعليم الرياض يصدر قرارًا بترقية 401 مستخدماً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 28 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 20 أغسطس 2017 ميلاديا

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مدير عام تعليم الرياض يصدر قرارًا بترقية 401 مستخدماً

مدير عام تعليم الرياض يصدر قرارًا بترقية 401 مستخدماً
المناطق ـ الرياض

في إطار سعي وزارة التعليم إلى توفير مناخ ملائم لكُل من يعمل فيها، وضمن خطة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في المنظومة الإجرائية الإدارية والصلاحيات الممنوحة لها، أصدر سعادة مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع قراراً يقضي بترقية أكثر من  401 مستخدما للوظائف الإدارية فيها، حيث أوضح مساعد المدير العام للخدمات المساندة الأستاذ فهد بن ردن الحربي بأن القرار تم العمل فيه بناء على المادة السادسة من لائحة المستخدمين المانحة للصلاحية، واشتمل على الترقية لعدد 154 مستخدماً للمرتبة الثالثة والثلاثين، وعدد 247 مستخدماً للمرتبة الثانية والثلاثين.
وبأن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض تسعى جاهدة لبذل كل ما يحقق للميدان راحته واستقراره، وزيادة عطائه, ومتحرين في معاييرنا للترقية الدقة والعدل والإنصاف.
حيث بإمكان المستفيد الاطلاع على الترقية من خلال الدخول للرابط أدناه
: http://riyadhedu.gov.sa/promotions/DPromotion.aspx

الجدير بالذكر أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض قد أعلنت في وقت سابق عن حاجتها لشغل وظائف حراس  لمدارس البنين والبنات وحارسات لمدارس البنات على المرتبة (31) .
حيث أن التقديم على الوظائف إلكترونيًا عبر بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الخدمة المدنية (ساعد), حيث يتم تقديم الطلب وإرفاق كافة المسوغات المطلوبة عبر الموقع, لافتًا إلى أن آخر موعد لاستقبال طلبات التوظيف يوم الخميس الموافق الثاني من شهر ذي الحجة للعام 1438هــ.

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