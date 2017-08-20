الخريصي يدعم لجنة الثقافة والفنون بمحافظة القرى بمبلغ ٥٠ الف ريال

قدم رجل الاعمال الشيخ علي بن حسن الخريصي دعم مادي لبرامج وفعاليات لجنة الثقافة والفنون بمحافظة القرى بمبلغ مالي مقداره خمسون الف ريال وذلك نظير تميز اللجنة في تقديم فعاليات نوعية ساهمت في نجاح برامج صيف القرى ٣٨ أوضح ذلك رئيس لجنة الثقافة والفنون بمحافظة القرى الاستاذ محمد بن سعيد الاطولي الذي أشار إلى أن اللجنة تلقت دعم سخي من رجل الاعمال الشيخ على بن حسن الخريصي وذلك لدعم برامج وأنشطة اللجنة خلال صيف هذا العام واضاف الاطولي أن هذا الدعم جاء لخدمة الموروث الشعبي وتسيير البرامج الثقافية والفنية بالمحافظة وأردف موضحا ما قامت به اللجنة من اعمال وبرامج كانت محل تقدير الجميع حيث نفذت اللجنة عدد من البرامج جاء من ابرزها عدد من الأماسي الشعرية شارك فيها عدد من شعراء النظم الذين لهم حضور في ساحة شعر النظم ويحظون بمتابعة من جمهور هذا اللون كما شاركت الفرقة في احياء عدد من اللوحات الشعبية والاوبريتات التي لقيت أصداء واسعة من الزوار والسياح في محافظة القرى

واختتم الاطولي مقدما شكره للشيخ علي بن حسن الخريصي على هذا الدعم الذي جاء تلبية لدوره الوطني والانتماء لهذا الجزء الغالي من الوطن ومساهمة منه في تبني الأفكار والرؤى التي تخدم لجنة الثقافة والفنون بمحافظة القرى