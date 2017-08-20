مدني الباحة يحث الجميع على توخي الحذر في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة

تلقى الدفاع المدني بمنطقة الباحة ،تنبيهاً من هيئة الأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس بمدينة الباحة ومحافظات ومراكز المنطقة ، يفيد بهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطه تحد من مدى الرؤية الأفقية تستمر من اليوم وحتى يوم الثلاثاء بمشيئة الله .

وحث المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي الجميع إلى توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية وإتباع الإرشادات التي تقي بعد الله وتحقق الأمن والسلامة .