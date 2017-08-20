 الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بقفار .. تستعد لإصدار بطاقات العضوية لمساهمي الجمعية وعملائها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 28 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 20 أغسطس 2017 ميلاديا

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الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بقفار .. تستعد لإصدار بطاقات العضوية لمساهمي الجمعية وعملائها

الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بقفار .. تستعد لإصدار بطاقات العضوية لمساهمي الجمعية وعملائها
المناطق - حائل

استمراراً للنهج الذي تسير عليه إدارة الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بقفار برئاسة الاستاذ فهد بن دحيم الجلعود لتقديم كل ماهو جديد وخدمي لمساهمي الجمعية

– فقد تقرر إصدار بطاقات العضوية لمساهمي الجمعية وعملائها ، والتي سيتم تدشينها بإذن الله بشهر محرم ١٤٣٩ ه بمقر فرع الجمعية
– وقد ذكر الجلعود أن البطاقات ستنظم عمليه رصد المشتريات للعملاء المساهمين أو غير المساهمين وستمنح البطاقه عدد من المزايا المتنوعة أبرزها عائد المشتريات الذي يحقق النقاط الأهم في عمليه توزيع الأرباح .
وفي الوقت نفسه ستحرم الاعضاء الغير متفاعلين مع الجمعية واستبدالهم بعملاء متفاعلين  إضافهً إلى توفير نقاط تميز متعددة ستؤخذ بعين الاعتبار قريباً .
كما تعكف الجمعية في المجال نفسه للاستغلال الأمثل لبند خدمة المجتمع في إصدار بطاقة الخير لمساعدة المحتاجين  في نطاق الجمعية .
وبالختام ذكر الجلعود أن هذه خطوة إيجابية ضمن مجموعة من الخطوات المقرر تتفيذها مستقبلياً للرقي بخدمات ونشاطات الجمعية

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