وكيل امارة الباحة يزور مهرجان التمور بالعقيق ويشيد بما رَآه 

قام وكيل امارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري بزيارة مهرجان التمور الأول بمحافظة العقيق والذي التقى من خلاله العارضين والمزارعين واستمع الى اهم مطالبهم مبديا بإعجابه بما شاهده من تنوع الأصناف واشار للمزارعين انه سيعاد النظر في سد العقيق

بعدها اقيم حفل خطابي بدا بالقران الكريم فكلمة الاهالي القاها محمد بن شباب رحب فيها بوكيل الامارة مشيرا ان مطالب اهالي العقيق تتمثل في فتح سد العقيق لشح المياه للمزارعين والاهتمام بفرع الزراعة بالمحافظة مبديا شكره لوكيل الامارة وزيارته للمهرجان بعدها ألقى وكيل امارة منطقة الباحة الدكتور الدكتور حامد بن مالح الشمري كلمة اشار فيها ان سمو امير المنطقة حريص على موضوع الزراعة وحريص على تطوير المهرجان وسيكون في العام القادم افضل واشمل للمنطقة قائلا اننا ندرك بان الزراعة امر مهم وارتباط الانسان بأرضه جزء منه يعتمد على ما يزرعه وابداء اعجابه بما شاهده في مهرجان التمور ، واضاف فيما يخص ادارة الزراعة يفترض ان يكون لها دور اكبر من ذلك وسيكون لنا اجتماع موسع حول ما يهم المزارعين من دعم وتوجيه مبينا الحرص على قضية تسويق منتج المزارعين فكثير من العقبات تواجه المزارعين وسيبحث هذا الامر بشكل جاد وسيبحث جميع مقترحات المزارعين وسيكون هناك زيارات ميدانية والالتقاء بالمزارعين وتطوير المزارع والأصناف في المحافظة.

وفِي تصريح صحفي اشار وكيل امارة منطقة الباحة ان هذه المهرجانات تحضى بدعم من امير المنطقة وشاهدنا في مهرجان التمور مجموعة كبيرة من انواع النخيل الطيبة التي تشتهر فيها العقيق وهذا المهرجان ماهو الا دعم للمزارعين وزيادة زراعة النخيل وأشجار الفواكه مشيرا ان العقيق كان في السابق يشتهر بهذا المنتج وسيكون في قادم الأيام ملف لزراعة العقيق وسيدار هذا الملف بكافة فصوله وكافة جوانبه بما يخدم المزارع مبينا ان المزارعين يستحقون كل دعم وهذا التفاعل الذي شاهدناه هي دافع لنا ان نحرص على دعمهم وقال زيارتي كانت بتوجيه من امير المنطقة لتلمس احتياجات المزارعين وعرضها على سمو ه في اقرب فرصة ممكنة فكل المعطيات والمزايا الموجودة في العقيق تؤهلها بأنها تكون رائدة في زراعة النخيل وهذا المهرجان سيستمر ويطور عاما بعد عام.