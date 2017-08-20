مهرجان العسل الدولي العاشر بالباحة يعلن أسماء الفائزين بجائزه الشيخ على المجدوعي لدعم صناعة العسل

أعلن في الحفل الختامي لمهرجان العسل الدولي العاشر الفائزين بجائزة “على المجدوعي” لدعم صناعة العسل بدورتها الثالثة ، في محاورها الثلاثة وهي محور أفضل عرض عسل سائل، ومحور أفضل عسل اقراص شمعيه، ومحور أفضل جناح مشارك في المهرجان، وقد سلم الجوائز وكيل امارة منطقة الباحة الدكتور حامد الشمري

واوضح الأستاذ الدكتور احمد الخازم رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان حيث أوضح ان عينات العسل السائل التي دخلت المسابقة كانت 25 عينة من العسل السائل 20 عينة من العسل الشمع.

كما أوضح الدكتور “الخازم” ان شروط المسابقة ومعايير التحكيم وُضحت للمشاركين وللجان المُحكمة، وان معايير التحكيم المطبقة في مهرجان العسل الدولي تعتبر أفضل معايير تطبق على مستوى العالم، وأضاف “الخازم” استفدت من مشاركاتي في لجان التحكيم الدولية، في تطوير أفضل معايير للتحكيم على مستوى العالم.

وعن سبب تميز معايير تحكيم مهرجان العسل الدولي بالباحة افاد الدكتور “الخازم” ان المعايير التي تستخدم في بريطانيا ومؤتمر الأيبومونديا وبعض المؤتمرات العالمية تركز على الشكل الظاهري للمنتج من حيث صفاء العسل ونوع العبوه وطريقة التعبئة والطعم واللون والرائحة ولا تركز على جودة العسل، اما المعايير التي طبقناها هذا العام والعام الماضي فتركز على الجودة اكثر من الشكل الظاهري بحيث تم التركيز على تحليل متقدم في المختبر واستخدام ” النسب لكل مكون من مكونات العسل” خاصة سكر الجلوكوز وسكر الفركتوز وسكر الجلوكوز وانزيم الدايستير ونسبة الـ الهيدروكسي ميثايل فورفورال (HMF) والرطوبة والحموضة وتم التقييم بناء على حصول المنتج على اكثر نسب مطابقة للمواصفات السعودية المعتمدة من هيئة الغذاء والدواء، وساعد في ذلك وجود مختبر جمعية النحالين التعاونية بالباحة لتحليل وجودة العسل.

وعن شروط العينات التي يتم المشاركة بها افاد “الخازم ” انها تغيرت أيضا هذا العام حيث جُمعت العينات من الكميات المعروضة للبيع في الجناح المشارك في المعرض، ولم يٌسمح بإحضارها جاهزة من خارج المعرض كما يتم في المسابقات العالمية او ما تم في المهرجان السابق، وسبب استخدام هذه الطريقة ليتم تلافي نقاط الضعف في مهرجان العام الماضي او في المسابقات الخارجية حيث قد يقوم المشارك بشراء عسل ممتاز من احد النحالين ويجهزه ويشارك به، رغم ان العينة ليست من عسله ولا تمثل ما يبيعه وهذا يتنافى مع احد اهداف الجائزة وهي الرُقي بجودة المنتجات المشاركة في المهرجان.

واضاف الدكتور “الخازم” بان التقييم اعتمد بنسبة عالية على نتائج المختبر بالإضافة الى رأي اللجان المحكمة التي ضمت 3 محكمين لمسابقة العسل، وضمت 7 محكمين للمعرض اربعة من زوار المهرجان وثلاثة من اللجنة العليا المنظمة للمهرجان.

وقد أُعلنت اسماء الفائزين في المحور الأول المتعلق بأفضل عسل سائل،

حيث فاز بالمركز الأول مناحل بن طيران وحصل على مبلغ 6000 ريال وميدالية مهرجان العسل الدولي الذهبي، وفاز بالمركز الثاني مناحل السردي وحصل على مبلغ 4000 وميدالية مهرجان العسل الدولي الفضية، وفاز بالمركز الثالث مؤسسة النحال وحصل على مبلغ 2000 وميدالية مهرجان العسل الدولي البرونزية، وفي المحور الثاني المتعلق بأفضل عسل اقراص شمعيه فاز بالمركز الأول مناحل القمة حيث حصل على مبلغ 6000 ريال وميدالية مهرجان العسل الدولي الذهبية، وفاز بالمركز الثاني مناحل الميموني وحصل على مبلغ 4000 وميدالية مهرجان العسل الدولي الفضية، وفاز بالمركز الثالث مناحل ابو عقال حيث حصل على مبلغ 2000 وميدالية ومهرجان العسل الدولي البرونزية، وفي المحور الثالث الخاص بأفضل جناح مشارك في المهرجان فاز بالمركز الأول مناحل الغيلاني حيث حصل على مبلغ 4000 ريال وميدالية مهرجان العسل الدولي الذهبية، وفاز بالمركز الثاني مناحل محمد خلوفه حيث حصل على مبلغ 2000 ريال وميدالية مهرجان العسل الدولي الفضية ، وفاز بالمركز الثالث مناحل الجوري وحصل على مبلغ 1000 ريال وميدالية مهرجان العسل الدولي البرونزية.

وفي الختام قدم رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان الدولي شكره وتقديره إلى الشيخ على المجدوعي بتخصيص جائزة دائمة لدعم صناعة العسل، معربا عن أمله في مساهمة رجال الأعمال في المنطقة بمثل هذه المبادرات التي ستؤدي بإذن الله الى تطور المهرجان وتطور صناعة النحل في المنطقة، كما هنأ الفائزين في الدورة الثالثة وشكر جميع المشاركين وتمنى حظ اوفر في المسابقات القادمة لمن لم يحالفه الحظ في هذه الدورة.