 السلطات القطرية ترفض التصريح لطائرات الخطوط السعودية بالهبوط لنقل الحجاج القطريين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 28 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 20 أغسطس 2017 ميلاديا

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السلطات القطرية ترفض التصريح لطائرات الخطوط السعودية بالهبوط لنقل الحجاج القطريين

السلطات القطرية ترفض التصريح لطائرات الخطوط السعودية بالهبوط لنقل الحجاج القطريين
المناطق - الرياض

أوضح مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح الجاسر، أنه تعذّر على الخطوط السعودية حتى الآن جدولة رحلاتها لنقل الحجاج القطريين من مطار حمد الدولي بالدوحة؛ وذلك لعدم منح السلطات القطرية التصريح للطائرات بالهبوط، على الرغم من مضي عدة أيام منذ تقديم الطلب.
وكانت الخطوط الجوية العربية السعودية قد خاطبت السلطات القطرية بطلب التصريح لرحلاتها المخصصة لنقل الحجاج القطريين، التي تمت جدولتها فور صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ، بعد وساطة سمو الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني.

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