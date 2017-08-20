 القاضي يستقبل رئيس هيئة عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 28 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 20 أغسطس 2017 ميلاديا

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القاضي يستقبل رئيس هيئة عسير

القاضي يستقبل رئيس هيئة عسير
المناطق - أبها

استقبل أمين منطقة عسير صالح بن عبدالله القاضي في مكتبه بالأمانة رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المكلف الشيخ جابر الشهري والمدير الميداني لأعمال الهيئة الشيخ عبدا لله العلياني .

وفي بداية اللقاء رحب القاضي بالجميع , مشيداً بالدور الكبير الذي تقوم به هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير .

حيث ناقش الجانبان سبل التعاون المثمر  بينهما بما فيها تنسيق الأعمال المشتركة بين الإدارتين .

و من جهته أشاد الشهري بالتعاون الكبير الذي تلقاه الهيئة من أمانة عسير في كافة الأصعدة و خاصة في الخدمات البلدية .

و أكد القاضي في ختام اللقاء بأن الأمانة يسعدها التعاون مع كافة القطاعات الحكومية و منها الهيئة بما يخدم الصالح العام و كل ما من شأنه أن يحقق خدمه المواطن والمقيم في هذا المنطقة الغالية علينا جميعا.

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