أمانة عسير ومجلسها البلدي تواصل حملة “النظافة دين وخلق”

استأنفت أمانة منطقة عسير والمجلس البلدي (أمس) السبت حملة #النظافة_دين_وخلق والتي كانت قد انطلقت قبل أربعة أسابيع منذ تدشين سمو نائب أمير المنطقة للحملة بمنتزه السودة السياحي .

واجتمع المشاركين برئاسة أمين منطقة عسير صالح بن عبدا لله القاضي ووكيله للخدمات م. عبدا لعزيز المصلح وعدد من أعضاء من المجلس البلدي بالمنطقة وجمعية حفظ النعمة وفريق المتحدون بايكرز ومؤسسة مدور راعي للحملة، وذلك للتوعية بالمحافظة على النظافة وعدم إلقاء المخلفات من المركبات وتم التركيز في الحملة على الإشارات المرورية لتقاطعات طريق الحزام الدائري مع طريق السودة وتقاطعه مع طريق آل يوسف وتقاطعه مع حي الوردتين بالإضافة إلى تقاطع طريق الملك فهد مع طريق المدينة، وقد واكب هذه الحملة توزيع أكياس النفايات على قائدي المركبات .

الجدير ذكره بأن هذه الحملة استمرت خلال الشهر الماضي كل يوم سبت من كل أسبوع ، يذكر أن حملة “النظافة دين وخلق” تأتي تحت مبادرة ” عسير أجمل ” والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية المحافظة على النظافة العامة .