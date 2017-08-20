 عقد الاجتماع الرابع للجنة الاستعداد بتعليم عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 28 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 20 أغسطس 2017 ميلاديا

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عقد الاجتماع الرابع للجنة الاستعداد بتعليم عسير

عقد الاجتماع الرابع للجنة الاستعداد بتعليم عسير
المناطق - أبها

عقدت لجنة الاستعداد في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير اجتماعها الرابع اليوم  ، لبحث آخر الاستعدادات للعام الدراسي المقبل برئاسة المدير العام للتعليم الأستاذ جلوي آل كركمان ، وبحضور كافة الأعضاء .
وأوضح أمين إدارة التعليم الأستاذ محمد ناصر ، انه جرى خلال الاجتماع استعراض نسب الجاهزية في الإدارات ذات العلاقة وشملت :  التخطيط والتطوير ، وشؤون المعلمين والتخطيط المدرسي وخدمات الطلاب ،والموارد البشرية والتجهيزات المدرسية ، وتقنية المعلومات ، وشؤون المباني.

ولفت ناصر إلى انه تم استعراض توصيات الاجتماع السابق ، وإقرار توصيات اخرى من شأنها الإسهام في انطلاق العام الدراسي المقبل بدون عوائق ، داعيا اعضاء اللجنة إلى استكمال التسجيل وتحديث المستجدات  في برنامج الاستعداد الوزاري .

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