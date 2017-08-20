عقد الاجتماع الرابع للجنة الاستعداد بتعليم عسير

عقدت لجنة الاستعداد في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير اجتماعها الرابع اليوم ، لبحث آخر الاستعدادات للعام الدراسي المقبل برئاسة المدير العام للتعليم الأستاذ جلوي آل كركمان ، وبحضور كافة الأعضاء .

وأوضح أمين إدارة التعليم الأستاذ محمد ناصر ، انه جرى خلال الاجتماع استعراض نسب الجاهزية في الإدارات ذات العلاقة وشملت : التخطيط والتطوير ، وشؤون المعلمين والتخطيط المدرسي وخدمات الطلاب ،والموارد البشرية والتجهيزات المدرسية ، وتقنية المعلومات ، وشؤون المباني.

ولفت ناصر إلى انه تم استعراض توصيات الاجتماع السابق ، وإقرار توصيات اخرى من شأنها الإسهام في انطلاق العام الدراسي المقبل بدون عوائق ، داعيا اعضاء اللجنة إلى استكمال التسجيل وتحديث المستجدات في برنامج الاستعداد الوزاري .