 تدريب 2200طالب وطالبة في مهرجانstem الصيفي بتعليم عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 28 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 20 أغسطس 2017 ميلاديا

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تدريب 2200طالب وطالبة في مهرجانstem الصيفي بتعليم عسير

تدريب 2200طالب وطالبة في مهرجانstem الصيفي بتعليم عسير
المناطق - أبها

‏اختتم ‫مركز عسير العلمي مؤخرا  برامجه الصيفية ،  وتشمل  مهرجان” stem ” الصيفي‬ برعاية شركة دهانات الجزيرة  و مهرجان الإبداع الصيفي والذي نفذته ‫شركة سابك‬‏.
واوضح مدير المركز الأستاذ سفر البريدي ، انه تم  ٢٢٩٥ طالباً وطالبة ، لافتا إلى أن فكرة إقامة مهرجان STEM الصيفي ، تأتي  سعياً للتنوع في وسائل الترفيه ليصبح المجتمع داعماً للثقافة العلمية ،ومشاركة في دعم السياحة المحلية ضمن فعاليات أبها عاصمة السياحة العربية 2017 م . فيما تم توجيه البرامج  لإيجاد بيئة مناسبة للترفيه العلمي  ، ونشر الثقافة العلمية لكافة فئات المجتمع  .

وثمن البريدي جهود الرعاة و شركة تطوير للخدمات التعليمية ، لقاء دعمهم لبرامج المركز .

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