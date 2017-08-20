تدريب 2200طالب وطالبة في مهرجانstem الصيفي بتعليم عسير

‏اختتم ‫مركز عسير العلمي مؤخرا برامجه الصيفية ، وتشمل مهرجان” stem ” الصيفي‬ برعاية شركة دهانات الجزيرة و مهرجان الإبداع الصيفي والذي نفذته ‫شركة سابك‬‏.

واوضح مدير المركز الأستاذ سفر البريدي ، انه تم ٢٢٩٥ طالباً وطالبة ، لافتا إلى أن فكرة إقامة مهرجان STEM الصيفي ، تأتي سعياً للتنوع في وسائل الترفيه ليصبح المجتمع داعماً للثقافة العلمية ،ومشاركة في دعم السياحة المحلية ضمن فعاليات أبها عاصمة السياحة العربية 2017 م . فيما تم توجيه البرامج لإيجاد بيئة مناسبة للترفيه العلمي ، ونشر الثقافة العلمية لكافة فئات المجتمع .

وثمن البريدي جهود الرعاة و شركة تطوير للخدمات التعليمية ، لقاء دعمهم لبرامج المركز .