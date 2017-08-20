منشآت يطلق البرنامج الإجتماعي

أطلق معرض هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المشارك في فعاليات النسخة الثالثة عشر من مهرجان عنيزة للتمور أطلق ” البرنامج الإجتماعي للطفل والأسرة ” وذلك يومي الخميس والجمعه الماضيين ..

حيث يستهدف البرنامج الأطفال بالدرجة الأولى والأسر .. حيث سعى البرنامج لتعريف جميع أفراد الأسرة بالهيئة وأدوارها التنموية والإقتصادية .

وطبقاً لما ذكره المهندس عبدالله الأحمد الربدي أخصائي التطوير وممثل هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمنطقة القصيم فإنه تم تنفيذ برنامج علمي وترفيهي للأطفال والأسر . حيث تم تعريف الزوار بأنشطة الهيئة ومنجزاتها وخططها المستقبلية .

ومن ثم تم إطلاق حزمة من الفعاليات الترويحية والترفيهية .. شملت مسرح الطفل وفرقة الألعاب الترفيهية . إضافة إلى المرسم الحر .والمسابقات الخفيفة .. وتم توزيع عشرات الجوائز على الحضور من الشباب والأطفال والأسر ..

وأضاف الربدي إن البرنامج أستمر لمدة عشر ساعات عمل نفذت على يومين .

وأختتم الربدي قائلاً : إن هذا البرنامج كان له أصداء إيجابية للغاية أهمها ربط المجتمع بشكل مباشر مع هيئة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة