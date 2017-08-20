أطلق معرض هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المشارك في فعاليات النسخة الثالثة عشر من مهرجان عنيزة للتمور أطلق ” البرنامج الإجتماعي للطفل والأسرة ” وذلك يومي الخميس والجمعه الماضيين ..
حيث يستهدف البرنامج الأطفال بالدرجة الأولى والأسر .. حيث سعى البرنامج لتعريف جميع أفراد الأسرة بالهيئة وأدوارها التنموية والإقتصادية .
وطبقاً لما ذكره المهندس عبدالله الأحمد الربدي أخصائي التطوير وممثل هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمنطقة القصيم فإنه تم تنفيذ برنامج علمي وترفيهي للأطفال والأسر . حيث تم تعريف الزوار بأنشطة الهيئة ومنجزاتها وخططها المستقبلية .
ومن ثم تم إطلاق حزمة من الفعاليات الترويحية والترفيهية .. شملت مسرح الطفل وفرقة الألعاب الترفيهية . إضافة إلى المرسم الحر .والمسابقات الخفيفة .. وتم توزيع عشرات الجوائز على الحضور من الشباب والأطفال والأسر ..
وأضاف الربدي إن البرنامج أستمر لمدة عشر ساعات عمل نفذت على يومين .
وأختتم الربدي قائلاً : إن هذا البرنامج كان له أصداء إيجابية للغاية أهمها ربط المجتمع بشكل مباشر مع هيئة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة
منشآت يطلق البرنامج الإجتماعي
أطلق معرض هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المشارك في فعاليات النسخة الثالثة عشر من مهرجان عنيزة للتمور أطلق ” البرنامج الإجتماعي للطفل والأسرة ” وذلك يومي الخميس والجمعه الماضيين ..
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