 منشآت يطلق البرنامج الإجتماعي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 28 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 20 أغسطس 2017 ميلاديا

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منشآت يطلق البرنامج الإجتماعي

منشآت يطلق البرنامج الإجتماعي
المناطق ـ الرياض

أطلق معرض هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المشارك في فعاليات النسخة الثالثة عشر من مهرجان عنيزة للتمور أطلق ” البرنامج  الإجتماعي للطفل والأسرة ” وذلك يومي الخميس والجمعه الماضيين ..
حيث يستهدف البرنامج الأطفال بالدرجة الأولى والأسر .. حيث سعى البرنامج لتعريف جميع أفراد الأسرة بالهيئة وأدوارها التنموية والإقتصادية .
وطبقاً لما  ذكره المهندس عبدالله الأحمد الربدي أخصائي التطوير وممثل هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمنطقة القصيم فإنه تم تنفيذ برنامج علمي وترفيهي للأطفال والأسر . حيث تم تعريف الزوار بأنشطة الهيئة ومنجزاتها وخططها المستقبلية .
ومن ثم تم إطلاق حزمة من الفعاليات الترويحية والترفيهية .. شملت مسرح الطفل وفرقة الألعاب الترفيهية . إضافة إلى المرسم الحر .والمسابقات الخفيفة .. وتم توزيع عشرات الجوائز على الحضور من الشباب والأطفال والأسر ..
وأضاف الربدي إن البرنامج أستمر لمدة عشر ساعات عمل نفذت على يومين .
وأختتم الربدي قائلاً : إن هذا البرنامج كان له أصداء إيجابية للغاية أهمها ربط المجتمع بشكل مباشر مع هيئة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة

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