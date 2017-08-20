وزارة البيئة تعلن عن وصول أكثر من 5.3 مليون رأس من المواشي الحية للمملكة منذ مطلع العام

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن عدد المواشي الواردة للمملكة وصل منذ مطلع العام الهجري الحالي حتى نهاية شهر شوال أكثر من 5.3 مليون رأس من الإرساليات الحيوانية الحية (أغنام، أبقار، إبل)، وذلك عبر محاجر وزارة البيئة والمياه والزراعة الحيوانية والنباتية بمنافذ المملكة .

وأبان مدير عام الإدارة العامة للمحاجر بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور أسامة الصالح أن المواشي الحية التي وصلت للمملكة من خلال محجر ميناء جدة الإسلامي منذ غرة شهر ذي القعدة حتى الخميس الماضي 808.975 رأسا ، منها 454.408 رؤوس مخصصة لمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، فيما تتوقع الوزارة أن تصل أعداد المواشي الحية قبل عيد الأضحى إلى أكثر من 7.8 مليون رأس.

وبين الدكتور الصالح أن عدد واردات المملكة من الإرساليات الحيوانية الحية خلال الأعوام الثلاثة الماضية بلغ أكثر من 26.6مليون رأس، فيما رُفضت عن نفس الفترة أكثر من 242 ألف رأس لعدم مطابقتها للاشتراطات الصحية والمنصوص عليها في نظام (قانون) الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة العربية السعودية.

وأفاد مدير عام الإدارة العامة للمحاجر بوزارة البيئة والمياه والزراعة أن إرساليات المواشي الحية التي وصلت للمملكة في عام 1437هـ عبر منافذها أكثر من 8.7 مليون رأس وتجاوزت أعداد الأغنام 8.6 مليون رأس فيما تجاوزت الأبقار 64 ألف رأس ، والإبل تجاوزت 69 ألف رأس، فيما تجاوزت إرساليات المواشي الحية في عام 1436هـ 9.9 مليون رأس تجاوزت اعداد الأغنام 9.7 مليون رأس، فيما قاربت الأبقار 63 ألف رأس، والإبل تجاوزت 64 ألف رأس، وفي عام 1435هـ تجاوزت إرساليات المواشي الحية 8 مليون رأس حصلت الأغنام على 7.8 مليون رأس، والأبقار تجاوزت

49 ألف رأس والإبل 103 ألف رأس.

وبين الدكتور الصالح أن الوزارة في عام 1437 منعت دخول أكثر من 62 ألف رأس من المواشي الحية، وفي عام 1436 هـ رفضت أكثر من 94 ألف رأس وفي عام 1435هـ رفضت أكثر من 85 ألف رأس، ويأتي سبب الرفض لعدم مطابقتها للاشتراطات الصحية والمنصوص عليها في نظام (قانون) الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة العربية السعودية.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للمحاجر بوزارة البيئة والمياه والزراعة أن الوزارة تسعى لفتح أكبر عدد من الدول للاستيراد منها وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلي وذلك بعد التأكد من سلامة الوضع الوبائي لتلك الدول ، مشيراً إلى أن أكثر المحاجر الحيوانية والنباتية استقبال للإرساليات المواشي هو محجر ميناء جده الإسلامي ثم محجر ميناء جازان ثم محجر الحديثة .