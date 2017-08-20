إدارة العمليات برئاسة شؤون الحرمين تطور أجهزة الاتصال اللاسلكي

طورت إدارة العمليات برئاسة شؤون الحرمين أجهزة الاتصال اللاسلكي إلى أفضل الأنظمة العالمية المستخدمة التي يطلق عليها (تترا).

وأوضح مدير الإدارة عبدالحفيظ الثبيتي أنه ستكون هناك ثلاث قنوات القناة الأولى هي (حرم ١) وتشمل الإدارات التوجيهية والإرشادية داخل المسجد الحرام، والثانية باسم (حرم ٢) وتشمل الإدارات الخدمية والتشغيلية داخل المسجد الحرام والقناة الثالثة (حرم٣) وتشمل جميع الإدارات الخارجية في المواقع الخارجية (معرض عمارة الحرمين، ومكتبة الحرم المكي الشريف و إدارة الحركة والمستودعات ومخيم الرئاسة في مشعر عرفات).

وبين أنه تقرر أن يكون إطلاق الاتصال التجريبي لها في موسم حج هذا العام ١٤٣٨ هـ، وتمتاز هذه المحطات المتطورة بعدد من المميزات منها إمكانية تحديد موقع حامل الجهاز لمباشرة الملاحظات بأسرع وقت، وإمكانية التسجيل لجميع الرسائل الصوتية للعودة لها وقت الحاجة , لافتا الانتباه أنه بعد إطلاق هذه الخدمة ستتم تغطية جميع ساحات المسجد الحرام والمواقع الخارجية والقبو، وسوف تعقد دورات تدريبية للمستخدمين لهذه التقنية الحديثة.