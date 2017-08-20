 إدارة العمليات برئاسة شؤون الحرمين تطور أجهزة الاتصال اللاسلكي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 28 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 20 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

إدارة العمليات برئاسة شؤون الحرمين تطور أجهزة الاتصال اللاسلكي المجلس الصحي السعودي يدشن مشروع تطوير ممارسة الأخصائيين النفسيين والعلاج النفسي الفوزان : “الشورى” و”العمل” يعملان حالياً لإجراء تعديلات على المادة 77 وزارة البيئة تعلن عن وصول أكثر من 5.3 مليون رأس من المواشي الحية للمملكة منذ مطلع العام منشآت يطلق البرنامج الإجتماعي تدريب 2200طالب وطالبة في مهرجانstem الصيفي بتعليم عسير عقد الاجتماع الرابع للجنة الاستعداد بتعليم عسير أمانة عسير ومجلسها البلدي تواصل حملة “النظافة دين وخلق” القاضي يستقبل رئيس هيئة عسير السلطات القطرية ترفض التصريح لطائرات الخطوط السعودية بالهبوط لنقل الحجاج القطريين القاضي يؤكد للمقاولين المتعثرين أنه سيتم سحب المشاريع مدني الاحساء ينقذ 11 شخص بحريق منزل بالخالدية

إدارة العمليات برئاسة شؤون الحرمين تطور أجهزة الاتصال اللاسلكي

إدارة العمليات برئاسة شؤون الحرمين تطور أجهزة الاتصال اللاسلكي
واس - مكة

طورت إدارة العمليات برئاسة شؤون الحرمين أجهزة الاتصال اللاسلكي إلى أفضل الأنظمة العالمية المستخدمة التي يطلق عليها (تترا).
وأوضح مدير الإدارة عبدالحفيظ الثبيتي أنه ستكون هناك ثلاث قنوات القناة الأولى هي (حرم ١) وتشمل الإدارات التوجيهية والإرشادية داخل المسجد الحرام، والثانية باسم (حرم ٢) وتشمل الإدارات الخدمية والتشغيلية داخل المسجد الحرام والقناة الثالثة (حرم٣) وتشمل جميع الإدارات الخارجية في المواقع الخارجية (معرض عمارة الحرمين، ومكتبة الحرم المكي الشريف و إدارة الحركة والمستودعات ومخيم الرئاسة في مشعر عرفات).
وبين أنه تقرر أن يكون إطلاق الاتصال التجريبي لها في موسم حج هذا العام ١٤٣٨ هـ، وتمتاز هذه المحطات المتطورة بعدد من المميزات منها إمكانية تحديد موقع حامل الجهاز لمباشرة الملاحظات بأسرع وقت، وإمكانية التسجيل لجميع الرسائل الصوتية للعودة لها وقت الحاجة , لافتا الانتباه أنه بعد إطلاق هذه الخدمة ستتم تغطية جميع ساحات المسجد الحرام والمواقع الخارجية والقبو، وسوف تعقد دورات تدريبية للمستخدمين لهذه التقنية الحديثة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>