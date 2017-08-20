 عبارة حادة معلقة على عيادة مركز صحي بمحافظة الخرج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 28 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 20 أغسطس 2017 ميلاديا

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عبارة حادة معلقة على عيادة مركز صحي بمحافظة الخرج

عبارة حادة معلقة على عيادة مركز صحي بمحافظة الخرج
المناطق -أشرف العصيمي
رصد مواطن لافته تم وضعها كما أوضح على عيادة مركز صحي العالية في محافظة الخرج.

وكتب فيها (يرحم والديك اطرق الباب لمرة واحدة  وانتظر) هذه العبارة كتبت بإسلوب حاد وبعيدا كل البعد عن احترام المريض وشعار المريض أولا.

وطالب المواطن من وزارة الصحة محاسبة إدارة المستوصف على ما كتب من عبارة حادة ولم يحسن اختيار العبارة فيها.

كما طالب المواطن وزارة الصحة بالنظر لحال مركز صحي العاليه في محافظة الخرج موضح بأن حاله سيء جداً مبنى مستأجر ونظافة معدومة وطبيب واحد للرجال والنساء ولايوجد عيادة أسنان ولا ضماد ولا تطيعمات وبعض الأدوية لا يوفرها المستوصف  .

وأكد أن  المستوصف بحاجة لإلتفاته جادة وتحسين وضعه.

هذا وتحتفظ “المناطق”بمقطع فيديو لما رصد المواطن من عبارة حادة مسجلة على عيادة المركز الصحي.

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