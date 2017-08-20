سفير الشباب العربي محمد الهاجري : مهرجان القرية العربية فرصة للتعريف بحضارات الدول العربية

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أعرب سفير الشباب العربي لدول مجلس التعاون الخليجي، عضو مجلس إدارته، محمد بن عايض الهاجري عن سعادته بالمشاركة في ” مهرجان القرية العربية بأبها ، مبيناً أن المهرجان فرصة للتعريف بحضارات الدول العربية ،ومشيداً بفعاليات المهرجان الذي يتضمن عدد من الأنشطة المتنوعة بمشاركة عدد من الدول العربية الشقيقة ، مؤكدا حرص مجلس الشباب العربي على التضامن العربي في مثل هذه المهرجانات .
كما بارك الهاجري اختيار مدينة أبها عاصمة للسياحة العربية لهذا العام ، مبيناً أن هذا الاختيار لم يأت من فراغ ولكنه جاء تأكيداً لما يتوفر في مدينة أبها من مقومات سياحية جاذبة وأيضاً لما تقوم به الجهات المختصة من جهود لوضع هذه المدينة العظيمة في مقدمة المدن السياحية العربية .
مؤكداً في الوقت نفسه ثقته في شباب المملكة العربية السعودية وأنهم يملكون القدرة والعزيمة لصناعة مستقبلهم وخدمة مجتمعهم في الظل الوارف للنهضة التي تشهدها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله ورؤية المملكة 2030 التي تطرح العديد من المبادرات لخدمة فئة الشباب وهذا مما يؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بعماد المستقبل فالشباب هم الذين يواجهون تحديات المستقبل وتقوم على اكتافهم نهضة الأمم .
وأوضح سفير الشباب العربي لدول مجلس التعاون الخليجي محمد الهاجري أن مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بإنشاء أول مجلس للشباب بالمملكة بمنطقة عسير جاءت معززة لدور الشباب وتعبيراً عن اهتمام سموه ودعمه الدائم لهم إلى أن أصبح هذا المجلس من المجالس الشبابية المتميزة الفاعلة بالمملكة لخدمة شبابها و إننا على ثقة تامة بأن الشباب على استعداد للقيام بدوره في خدمة مجتمعه وتحقيق أمنه ورخائه.
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