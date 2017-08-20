سفير الشباب العربي محمد الهاجري : مهرجان القرية العربية فرصة للتعريف بحضارات الدول العربية

كما بارك الهاجري اختيار مدينة أبها عاصمة للسياحة العربية لهذا العام ، مبيناً أن هذا الاختيار لم يأت من فراغ ولكنه جاء تأكيداً لما يتوفر في مدينة أبها من مقومات سياحية جاذبة وأيضاً لما تقوم به الجهات المختصة من جهود لوضع هذه المدينة العظيمة في مقدمة المدن السياحية العربية .

مؤكداً في الوقت نفسه ثقته في شباب المملكة العربية السعودية وأنهم يملكون القدرة والعزيمة لصناعة مستقبلهم وخدمة مجتمعهم في الظل الوارف للنهضة التي تشهدها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله ورؤية المملكة 2030 التي تطرح العديد من المبادرات لخدمة فئة الشباب وهذا مما يؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بعماد المستقبل فالشباب هم الذين يواجهون تحديات المستقبل وتقوم على اكتافهم نهضة الأمم .