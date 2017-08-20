 رئيس المجلس البلدي بأمانة عسير يجتمع برؤساء اللجان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 28 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 20 أغسطس 2017 ميلاديا

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رئيس المجلس البلدي بأمانة عسير يجتمع برؤساء اللجان

رئيس المجلس البلدي بأمانة عسير يجتمع برؤساء اللجان
المناطق - عسير
اجتمع رئيس المجلس البلدي اللواء م محمد بن بريق اليوم الأحد برؤساء اللجان لتدارس إنجازات المجلس حسب جدول العل الذي تضمنه الاجتماع؛ حيث تم عرض ما اتخذ من اجراءات على قرارات الجلسة السابقة والتي تضمنت اعتماد تقرير زيارة الفروع؛ وتسهيل إجراءات المعاملات وتوثيقها وتوثيق برنامج صور وأرسل؛ ومراجعة قرارات المجلس الخاصة بكل لجنة؛ وعرض تقرير اللجنة الفنية؛ وعرض تقرير لجنة الخدمات؛ ودراسة الخطط المقدمه من عضو المجلس المهندس  مانع آل عمير.
 في الختام  قدم رئيس المجلس شكرة لنائبه ولجميع رؤساء اللجان وأعضائها على ما قدموه من جهود مباركة في خدمة المنطقة..

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