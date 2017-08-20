 الجالية الأردنية تشارك بمهرجان القرية العربية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 28 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 20 أغسطس 2017 ميلاديا

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الجالية الأردنية تشارك بمهرجان القرية العربية

الجالية الأردنية تشارك بمهرجان القرية العربية
المناطق - عسير
شاركت الجالية الأردنية بمنطقة عسير بمهرجان القرية العربية الذي ينظمه مجلس شباب منطقة عسير ، والمقام بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بمدينة أبها مساء أمس بحفل حضره عدد كبير من أبناء الجالية الأردنية بالمنطقة  .
وتخلل الحفل الذي بدء بتلاوة أيات من الذكر الحكيم كلمة لعميد الجالية الأردنية بمنطقة عسير محمد علام ثمن خلالها الدعم الذي تلقاه الجالية الاردنية من لدن القيادة الرشيدة ، مشيرا إلى أن مشاركة الجالية الأردنية بالمهرجان يهدف إلى إبراز الموروث الشعبي وثقافات  المملكة الأردنية الهاشمية ، بعد ذلك توالت فقرات الحفل
بعدد من القصائد الشعرية والرقصات الشعبية التي تحاكي الموروث الأردني ، كما شاهد الحضور عرض للفيلم الاردني الشهير “ذيب”، والذي تدور وقائعه حول قصة فتى من البادية الأردنية وشقيقة انطلقا في رحلة محفوفة بالمخاطر والصعاب ، كانت تلك المخاطر سبب في تعلمهما مبادئ الرجولة والثقة بالنفس .
وفي نهاية الحفل تم تكريم عدد من الجهات الداعمة والراعية للاحتفال .

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