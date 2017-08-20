الجالية الأردنية تشارك بمهرجان القرية العربية

وتخلل الحفل الذي بدء بتلاوة أيات من الذكر الحكيم كلمة لعميد الجالية الأردنية بمنطقة عسير محمد علام ثمن خلالها الدعم الذي تلقاه الجالية الاردنية من لدن القيادة الرشيدة ، مشيرا إلى أن مشاركة الجالية الأردنية بالمهرجان يهدف إلى إبراز الموروث الشعبي وثقافات المملكة الأردنية الهاشمية ، بعد ذلك توالت فقرات الحفل

بعدد من القصائد الشعرية والرقصات الشعبية التي تحاكي الموروث الأردني ، كما شاهد الحضور عرض للفيلم الاردني الشهير “ذيب”، والذي تدور وقائعه حول قصة فتى من البادية الأردنية وشقيقة انطلقا في رحلة محفوفة بالمخاطر والصعاب ، كانت تلك المخاطر سبب في تعلمهما مبادئ الرجولة والثقة بالنفس .