 أمير منطقة جازان بالنيابة يستقبل رئيس وأعضاء جمعية “غراس” لرعاية الأيتام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 28 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 20 أغسطس 2017 ميلاديا

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أمير منطقة جازان بالنيابة يستقبل رئيس وأعضاء جمعية “غراس” لرعاية الأيتام

أمير منطقة جازان بالنيابة يستقبل رئيس وأعضاء جمعية “غراس” لرعاية الأيتام
المناطق - أمل بهكلي
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بالنيابة, بمكتبة بالإمارة اليوم, رئيس مجلس إدارة جمعية ” غراس ” لرعاية الأيتام بالمنطقة الدكتور علي بن عيسى الشعبي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان المهندس أحمد بن محمد القنفذي الذين قدموا للسلام على سموه ، والتعريف بالجمعية وأهدافها وما تقدمه من خدمات لهذه الفئة الغالية .
ورحّب سمو أمير منطقة جازان بالنيابة بالحضور مثمناً ما تقوم به جمعية “غراس” لرعاية الأيتام من جهود وبرامج خدمات ذات جودة عالية ، ودورها المتميز في خدمة المجتمع ، في كل ما يخص الأيتام وأسرهم والتواصل معهم لتحقيق الأهداف المرجوة ، متمنياً لهم التوفيق فيما يقومون به من أعمال.
وأستمع سموه خلال اللقاء , لشرح مفصل عن الجمعية والانجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية ومنها قيامها بكفالة أكثر من ” 750 ” يتيما ويتيمة العام الماضي , مطلعاً على خططها المستقبلية وسعيها خلال السنوات القادمة لكفالة أكثر من ” 5000 ” يتيم ويتيمة , وكفالة الأرامل أمهات الأيتام وتوزيع السلل الغذائية الرمضانية  ورحلات الحج والعمرة والمساعدة في ترميم منازل الأيتام والأرامل وتأثيثها , وتوفير احتياجات تلك الأسر من كسوة العيد والحقيبة المدرسية وتكريم الطلاب والطالبات المتفوقين من الأيتام وتدريبهم وتأهيلهم وتوظيفهم وإعانتهم على الزواج.
من جانبه عبر رئيس جمعية ” غراس ” الدكتور الشعبي في ختام اللقاء عن سعادته وأعضاء مجلس إدارة الجمعية بلقاء سمو أمير منطقة جازان بالنيابة وما استمعوا إليه من توجيهات.

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