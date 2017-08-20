 مياه جازان : رفعنا جميع مستحقات مشغلي المياه لصرفها والرفع بسحب المشروع من المقاول | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 28 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 20 أغسطس 2017 ميلاديا

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مياه جازان : رفعنا جميع مستحقات مشغلي المياه لصرفها والرفع بسحب المشروع من المقاول

مياه جازان : رفعنا جميع مستحقات مشغلي المياه لصرفها والرفع بسحب المشروع من المقاول
المناطق - أمل بهكلي
جازان – امل بهكلي ؛
إشارة إلى ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراَ حول تأخر الرواتب للعاملين بإحدى المؤسسات المتعاقدة مع الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان لتشغيل وصيانة بعض مشاريع المياه بالمنطقة
تود الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان  أن توضح أنها قد رفعت جميع مستحقات المقاول للصرف.
ونظراً لتزايد شكاوي العاملين والمشغلين من تأخر صرف رواتبهم فقد تم التنسيق مع الوزارة لإستقطاع الأجور المتأخرة للعمالة من تلك المستحقات لدى الوزارة وتحويلها للإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان وتسلم هذه المستحقات عن طريقها .
حيث تم حصر المستحقات والرفع بذلك لمقام الوزارة منذ أكثر من 3 أسابيع وبإنتظار صرف المستحقات وسيتم تسليم العاملين بأذن الله.
وتؤكد الإدارة بأن هذا الأجراء  لا يعفي المقاول من القيام بمسؤولياته تجاه القيام بصرف مستحقات العاملين وتم إنذاره بتطبيق الغرامات حسب بنود العقد المبرمة معه وتم مؤخراً الرفع بطلب سحب المشروع منه .
وتؤكد أيضا بأنها ستقوم بتنفيذ الإجراءات النظامية ضد عدد من الصحف الإلكترونية التي نشرت أخبار وتقارير صحفيه مغلوطة دون التحقق منها والرجوع للمتحدث الرسمي بالإدارة.

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