 أمير عسير يستقبل رئيس المحكمة الإدارية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 28 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 20 أغسطس 2017 ميلاديا

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أمير عسير يستقبل رئيس المحكمة الإدارية

أمير عسير يستقبل رئيس المحكمة الإدارية
المناطق - عسير

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، صباح اليوم بمكتبه بالإمارة رئيس المحكمة الإدارية بمنطقة عسير الشيخ عبدالله بن علي العسيري , وذلك بعد صدور قرار معالي رئيس ديوان المظالم بتكليفه برئاسة المحكمة الإدارية بأبها .

 

وقدّم  سمو أمير منطقة عسير التهنئه للشيخ العسيري , داعياً له بمزيد من التوفيق والسداد , منوها في الوقت ذاته بضرورة تحقيق العدالة وسرعة الفصل في القضايا بين المتخاصمين لما يترتب عليه من أثر إيجابي في دعم عمل القضاء , مبينا أن جهاز القضاء يمتاز باستقلاليته في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية التي تكفل للجميع إقامة العدل والمساواة بين أفراد المجتمع .

 

من جهته قدم الشيخ العسيري شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير على حسن الاستقبال , والاستماع إلى توجيهاته السديدة .

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