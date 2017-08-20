أمير عسير يستقبل رئيس المحكمة الإدارية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، صباح اليوم بمكتبه بالإمارة رئيس المحكمة الإدارية بمنطقة عسير الشيخ عبدالله بن علي العسيري , وذلك بعد صدور قرار معالي رئيس ديوان المظالم بتكليفه برئاسة المحكمة الإدارية بأبها .

وقدّم سمو أمير منطقة عسير التهنئه للشيخ العسيري , داعياً له بمزيد من التوفيق والسداد , منوها في الوقت ذاته بضرورة تحقيق العدالة وسرعة الفصل في القضايا بين المتخاصمين لما يترتب عليه من أثر إيجابي في دعم عمل القضاء , مبينا أن جهاز القضاء يمتاز باستقلاليته في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية التي تكفل للجميع إقامة العدل والمساواة بين أفراد المجتمع .

من جهته قدم الشيخ العسيري شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير على حسن الاستقبال , والاستماع إلى توجيهاته السديدة .