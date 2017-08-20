 بمناسبة تتويجه ببطولة رالي عسير.. أمير عسير يستقبل الكابتن التويجري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 28 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 20 أغسطس 2017 ميلاديا

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بمناسبة تتويجه ببطولة رالي عسير.. أمير عسير يستقبل الكابتن التويجري

بمناسبة تتويجه ببطولة رالي عسير.. أمير عسير يستقبل الكابتن التويجري
المناطق - عسير

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، صباح اليوم بمكتبه بالإمارة بطل رالي عسير في نسخته الأولى لهذا العام الكابتن محمد التويجري يرافقه الملاح معاذ البابطين  وذلك بمناسبة تتويجهما ببطولة رالي عسير .

وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة عسير بالكابتن التويجري وملاحه , مقدما لهم التهاني والتبريكات بمناسبة حصولهم على لقب البطولة في نسختها الأولى , مشيرا سموه إلى أن بطولة رالي عسير في نسختها الأولى حققت نجاح منقطع النظير ولله الحمد , مما أسهم في استقطاب العديد من الزوار والمصطافين,مستعرضاً أبرز الجهود التي بذلت من اللجان المنظمة لإنجاح هذه الفعالية التي تقام لأول مرة  في منطقة عسير .

ونوه سموه بأن هذه الفعالية المميزة التي تقام ضمن فعاليات مهرجان أبها يجمعنا لهذا العام جاءت لتلبي  رغبات وتطلعات شباب المنطقة لقضاء أوقات مميزة معها, مفيدا بأن رياضة سباق السيارات رياضة يستمتع بها الجميع ولها عشاقها .

 

من جهتمها قدما التويجري والبابطين شكرهما وتقديرهما لسمو أمير منطقة عسير , على حسن الاستقبال ودعمه الدائم لكافة الانشطة الرياضية والشبابية بالمنطقة .

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