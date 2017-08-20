إزالة ( 25 ) حظيرة مخالفة بحلقة الأغنام بمكة المكرمة

أزالت بلدية الشوقية الفرعيه بأمانة العاصمة المقدسه عدد من حظائر المواشي المخالفه بمنطقة الحلقة بالكعكية والتي كانت تشكل مصدرا للتلوث البيئي .

وقال المهندس ممدوح بن محمد عراقي رئيس بلدية الشوقيه الفرعيه ان البلدية انذرت اصحاب تلك الحظائر المخالفة عدة مرات بضرورة إزالتها وتصحيح وضع حظائرهم ، وقد شكلت البلدية فريقا برآسة رئيس قسم الاسواق محمد العصيمي ومشاركة كلا من شاكر العبدلي وخالد الدوسري وعلي عسيري ورايد الثقفي ، وتم القيام بحملة تفتيشية على منطقة حلقة المواشي ، وإزالة جميع الحظائر العشوائيه والصنادق والشبوك المقامه بطرق غير نظاميه ، مشيرا الى أنه تم ازالة كافة الحظائر المخالفة التي لم يلتزم اصحابها بتنفيذ الاشتراطات ، حيث تمت ازالة (25) حظيرة ومصادرة حوالي (22) ذبيحة مجهولة المصدر و(153) كيلو لحوم ، ومتابعة المسالخ والباعة المجهولين الذين يعرضون الأغنام بشكل عشوائي .

وأكد الى استمرارية الجولات الرقابيه على تلك الحظائر حرصا على تطبيق كافة الاشتراطات الصحيه والبيئيه ، لافتاً الى أن جهود الفرق الرقابيه متواصلة للقضاء على المخالفات وابعاد كل ما يمكن ان يشكل ضررا على الصحه العامه ، وبهدف متابعة ومراقبة تلك المواقع والتأكد من عدم وجود أي مخالفات قد تشكل خطرا على الاصحاح البيئي .