 الأهلي والزهراء لدور الأربعة في مونديال أمانة عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 28 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 20 أغسطس 2017 ميلاديا

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الأهلي والزهراء لدور الأربعة في مونديال أمانة عسير

الأهلي والزهراء لدور الأربعة في مونديال أمانة عسير
المناطق - عسير
تمكن أهلي الجنوب والزهراء من الوصول الى دوري الاربعة بمونديال أمانة عسير الذي تقام مبارياته على ملعب الأمانة بالمشهد وذلك بعد أن تغلب الاول على فريق ميلان الخميس بهدف يتيم ونجح الزهراء بتجاوز عميد ادريس بركلات الترجيح ٥/٤بعد تعادلهم في الاشواط الاساسيه بهدفين لكل منهم
من جهة اخرى شرف موقع مونديال امانه عسير الاستاذ فايع بن يحيى الحياني رئيس نادي المع الرياضي والذي بدوره عبره عن شكره لامانه عسير على الجهود المبذولة في إنجاح هذه الدورة متمنين للفرق الصاعده لدور الاربعه التوفيق والنجاح .
من جهتها  شكرت  اللجنة المنظمه للمونديال ابوعامر الغامدي للعسل وفندق شفا ابها لصاحبه عوض عبدالهادي على دعمهم المتواصل للمونديال

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