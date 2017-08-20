الأهلي والزهراء لدور الأربعة في مونديال أمانة عسير

تمكن أهلي الجنوب والزهراء من الوصول الى دوري الاربعة بمونديال أمانة عسير الذي تقام مبارياته على ملعب الأمانة بالمشهد وذلك بعد أن تغلب الاول على فريق ميلان الخميس بهدف يتيم ونجح الزهراء بتجاوز عميد ادريس بركلات الترجيح ٥/٤بعد تعادلهم في الاشواط الاساسيه بهدفين لكل منهم

من جهة اخرى شرف موقع مونديال امانه عسير الاستاذ فايع بن يحيى الحياني رئيس نادي المع الرياضي والذي بدوره عبره عن شكره لامانه عسير على الجهود المبذولة في إنجاح هذه الدورة متمنين للفرق الصاعده لدور الاربعه التوفيق والنجاح .