ملك البحرين: مشاركتنا في التحالف العربي بقيادة السعودية لحماية المنطقة من الأطماع الخارجية

أكد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، أن المشاركة المستمرة لمملكة البحرين في إطار التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة نصرة للشرعية في اليمن، تنطلق من إيمانها بأهمية التضامن والتعاون العربي المشترك لحماية المنطقة العربية وشعوبها من الأطماع والتدخلات الخارجية. وجدد ملك البحرين خلال استقباله في قصر الصخير اليوم الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اليمنية الشقيقة، بمناسبة زيارته للمملكة، حيث نقل إلى الملك حمد تحيات أخيه الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية وتمنياته الطيبة لشعب البحرين بكل التقدم والازدهار. وتم خلال اللقاء التأكيد على الموقف الثابت لمملكة البحرين تجاه الجمهورية اليمنية والداعم للشرعية بما يكفل عودة الأمن والاستقرار لليمن ويحمي سيادته ووحدته وعروبته ويحقق تطلعات شعبه الشقيق. وأعرب رئيس الوزراء اليمني عن شكره وامتنانه لملك البحرين على الوقفة التاريخية المشرفة لمملكة البحرين وتضحياتها النبيلة بمشاركتها ضمن قوات التحالف العربي في عملية (إعادة الأمل) بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة نصرةً للشرعية في حفظ أمن واستقرار اليمن لكل ما فيه خير شعبه العزيز، وما تقدمه مملكة البحرين من مساعدات إنسانية لإغاثة المتضررين من خلال المؤسسة الخيرية الملكية وما تقوم به المؤسسة من جهود كبيرة في مجال الإغاثة والرعاية الطبية لأشقائهم في اليمن.كما كلف الملك حمد رئيس الوزراء اليمني، بنقل تحياته لفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وتمنياته بعودة الأمن والاستقرار والسلام إلى ربوع اليمن الشقيق. معرباً عن اعتزازه بعمق العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين، وبما يربط شعبيهما الشقيقين من أواصر الاخوة الوطيدة.

وثمن رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر الموقف العربي الذي دعا إليه خادم الحرمين ‏الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ممثلة في عاصفة الحزم وإعادة الأمل التي ‏جاءت لإنقاذ اليمن واستجابة لدعوة الرئيس عبدربه منصور هادي.

وأكد بن دغر خلال جلسة مباحثات مع صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن ‏سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين في المنامة اليوم، أن عاصفة الحزم وإعادة الأمل شكلتا تحولًا ‏تاريخيًا في وحدة الصف العربي وأوقفتا الأطماع الإيرانية في السيطرة على المنافذ البحرية ‏وتهديد المياه الإقليمية والدولية وحافظتا على الدولة والشرعية في اليمن.

وأعرب رئيس الوزراء اليمني، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن تقديره لموقف ‏مملكة البحرين المُساند للشرعية في سبيل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، مشيدًا بمشاركة ‏البحرين في قوات التحالف العربي دفاعًا عن المشروع العربي وإفشال المخطط الإيراني بالمنطقة.

وأكد سمو رئيس الوزراء البحريني من جهته، موقف بلاده الثابت والداعم للشرعية الدستورية ‏اليمنية في سبيل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب باليمن، مضيفًا أن بلاده ستضل إلى جانب ‏الشعب اليمني وحكومته الشرعية حتى ينتصر.

وقال سموه إن بلاده لن تتخلى عن اليمن وستقف إلى جانبه مع دول التحالف العربي بقيادة ‏المملكة العربية السعودية وستدعم مرحلة إعادة الإعمار وستكون إلى جانب الشعب اليمني في ‏كل الظروف والمراحل والمنعطفات، مجددًا تأكيده وحدة اليمن وسلامة أراضيه ورفضة ‏للتدخلات الإيرانية بالمنطقة.