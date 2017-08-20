مدير تعليم الخرج: نجحنا في تحقيق نتائج مميزة من خلال برامج توعوية ضد التطرف والإرهاب

وتهدف الدورة إلى توعية المستفيدين بالقضايا الوطنية وكيفية التعامل مع الشبكات التي تحاول النيل من الوحدة الوطنية ومن الثوابت الشرعية وتسعى إلى تمزيق المجتمع وتفكيكه ونشر الفساد والإرهاب عبر مختلف الأشكال والألوان والصور, باستغلال الشباب والمراهقين من خلال شباكهم في وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال بعض التغريدات والمشاركات والرسائل الهدامة واستغلال حماس واندفاع بعض الشباب للاساءة لهم وللدين الإسلامي الحنيف ولوطنهم.

وقد أشار مدير تعليم الخرج الدكتور عبدالرحمن العبدالجبار أن تعليم الخرج ولله الحمد عقد عدة برامج في هذا الشأن ونفذ دورات و ورش عمل في المدارس وأندية الأحياء ونفذت برامج للمرشدين الطلابيين والمعلمين بهدف رفع مستوى كفاءة اكتشاف بعض الحالات التي تتأثر بمثل هذه الأفكار ومعالجتها مبكراً من خلال برامج فعالة, ومسابقة الزمن في تنفيذ برامج و دورات و ورش عمل للمستهدفين من أجل توعيتهم بالمخاطر التي تحدق بهم, وكشف كل الوسائل التي تتربص بهم ومبستقبلهم, وكان لها أثر مميز وصدى واسع وأظهرت بعض البرامج نتائج مميزة منها بدء العديد من المستهدفين بالتعامل السليم مع كل ما يثار حولهم من حجب للحسابات المسيئة وقطع الطريق أمام من يحاول بث سمومه في المجتمع, والابتعاد عن الحسابات الوهمية والسوداء.