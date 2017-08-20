 إحباط 4 محاولات لتهريب 3 كيلو جرام من “الهيروين” في مطار المدينة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 28 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 20 أغسطس 2017 ميلاديا

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إحباط 4 محاولات لتهريب 3 كيلو جرام من “الهيروين” في مطار المدينة

إحباط 4 محاولات لتهريب 3 كيلو جرام من “الهيروين” في مطار المدينة
المناطق - الرياض

نجح جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة في إحباط أربع محاولات لتهريب كمية من مادة الهيروين المخدرة داخل أحشاء المهربين بلغ إجمالي وزنها (2.993) ألفان وتسعمائة وثلاثة وتسعون جرامًا.

وأوضح مدير عام جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز فيصل الدباغ أن المراقب الجمركي قام بالإجراءات الجمركية المعتادة لركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المطار، واشتبه بأحد الركاب وبتفتيشه ذاتياً بواسطة جهاز الكشف بالأشعة “فحص الأحشاء” تم العثور على (107) كبسولات تزن (837) جرامًا.

وأضاف الدباغ أنه عند إنهاء الإجراءات الجمركية لرحلة أخرى قادمة تم الاشتباه كذلك بأحد الركاب القادمين وبتفتيشه بواسطة جهاز فحص الأحشاء بالأشعة عثر على عدد (105) كبسولات بلغ وزنها (802) جرام مخبأة بداخل أحشائه، كما تم كذلك إحباط محاولة ثالثة بنفس الطريقتين السابقتين حيث تم العثور على عدد (73) كبسولة بلغ وزنها (563) جرامًا بداخل أحشاء المهرب، فيما عثر في محاولة رابعة على عدد (104) كبسولات بلغ وزنها (791) جرامًا بداخل أحشاء الراكب، مبينًا أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

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