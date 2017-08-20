مساعد قائد قوات أمن الحج : اكتمال خطط أمن الحج لهذا العام

أوضح مساعد قائد قوات أمن الحج اللواء جمعان الغامدي أن خطط أمن الحج لهذا العام 1438 هـ , قد اكتملت ولله الحمد بدعم وتوجيه من القيادة الحكيمة حفظها الله التي تعمل على خدمة وراحة ضيوف الرحمن وتوفير مظلة الأمن والأمان والراحة والاستقرار لهم منذ وصولهم إلى الديار المقدسة حتى مغادرتهم لأوطانهم سالمين غانمين . وأفاد الغامدي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم لقيادة أمن الحج بمقر الأمن العام في منى أنه جرى منذ بداية موسم الحج القبض على 61 مكتبا وهميا , إلى جانب القبض على 10533 مخالفا لأنظمة الحج من السعوديين و2013541 مخالفا لأنظمة الحج من الوافدين كما تم القبض على 108101 مركبة مخالفة لتعليمات الحج , لافتا الانتباه إلى أن عدد المخالفين لأنظمة الحج الذين جرى تبصيمهم 922 شخصا وبلغ عدد الناقلين المخالفين 1580 ناقلاً . وبين أن عدد السيارات الداخلة والخارجة أمس من وإلى مكة المكرمة بلغ 3409290 سيارة , فيما بلغ عدد الحافلات الموجودة في مواقف حجز السيارات حتى الآن 287 حافلة وعدد السيارات الصغيرة الموجودة في مواقف حجز السيارات بلغ 121 سيارة , في حين وصل عدد مركبات الحجاج القادمين عبر منافذ المملكة حتى الان 1333 حافلة . وأكد مساعد قائد قوات أمن الحج لأمن الطرق اللواء زايد الطويان من جهته , أنه لم يحدث ولله الحمد أي حوادث مرورية حتى الآن , مشيراً إلى أن جميع الطرق الموصلة إلى مكة المكرمة محكمة لرصد المخالفين لأنظمة الحج , مبينا أن الهدف من منع المخالفين لتحقيق استفادة الحجاج من الخدمات التي هيأت لهم من قبل الأجهزة المعنية بشؤون الحج الحكومية . وأفاد أن مهام أمن الطرق تتمثل في تكثيف التواجد في مراكز الضبط الامني الموجودة لفرض السيطرة الأمنية والمرورية مع تخصيص فرق للتدخل السريع بكامل تجهيزاتها ومباشرة الحالات المرورية والجنائية والحالات الطارئة بحسب ما يستدعيه الموقف مؤكدا أن الجميع في قيادة أمن الطرق يعملون على توفير أقصى الأمن الجنائي والمروري على شبكة الطرق المؤدية الى مكة المكرمة وتقييم حالات المصابين جراء الحوادث المرورية ومدى حاجتهم إلى النقل بواسطة الإسعاف الجوي أو الأرضي وتأمين هبوط سلامة الطائرات الإسعافية .

من جانبه , تحدث قائد مهام شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء سعيد بن سالم القرني عن خطة شرطة المنطقة التي تنطلق منذ وصول الحجاج إلى مكة المكرمة وتستمر حتى مغادرتهم إلى أوطانهم سالمين غانمين عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية ليتم تأمين تنقلاتهم بكل يسر وسهولة وأمان , لافتا الانتباه إلى أن الخطة تعمل على تخفيف الضغط على مراكز الضبط الأمني البالغ عددها 72 مركزاً أمنيا موسميا , مع وجود مهام لوحدات أمنية سرية لتحقيق خطة قيادة أمن الحج في منع الحجاج المخالفين من الوصول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والعمل على فرض الهيبة الأمنية لمنع دخول أي مواد محظورة وكذلك فرض الحصار على مناطق الدخول إلى المشاعر المقدسة ومنع التسلل إليها من أحياء مكة المكرمة , مفيداً أنه تم إقامة 37 مركزاً أمنيا حول المشاعر المقدسة لمنع التسلل إليها علاوة على وجود تقنيات فنية عالية الدقة في المواقع الجبلية لمتابعة المتسللين . وأبان أن هناك متابعة دقيقة ومستمرة للاستراحات التي تأوي المخالفين لرصدها وتوقيع الإجراءات النظامية بحقها وكذلك هناك متابعة لحملات الحج والوهمية ومتابعة من قبل شرط محافظات المنطقة لمهربي الحجاج المخالفين . وتناول مساعد قائد قوات أمن الحج للطلعات الجوية اللواء شعيل الشعيل دور قيادة الطلعات الجوية المتمثل في مساندة رجال الأمن في الميدان من خلال المتابعة الجوية التي سخرت لها كامل الامكانات الآلية والبشرية على مدار الساعة وذلك منذ وصول الحجاج إلى مكة المكرمة حتى مغادرتهم , مبيناً أنه يتم تغطية جميع المحاور الرئيسة “جدة ، الليث ، الطائف ، السيل ، المدينة المنورة ” وكذلك الطرق الترابية التي تربط المحاور الرئيسة لرصد أي حالة تسلل وتبليغ القائد الميداني فورا بالإضافة إلى التغطية الجوية طيلة أيام التروية والتشريق لقياس كثافة القدوم للمركبات والمشاة وتزويد القيادات الميدانية بالمعلومات الدقيقة حول الوضع الفعلي للكثافة المرورية والمشاة . وتطرق قائد نقاط المنع وضبط الدراجات النارية العميد عبدالرحمن الخرصان إلى خطة المنع، المتمثلة في منع دخول المركبات إلى المشاعر المقدسة بدءاً من يوم 5 / 12 / 1438هـ على جميع المشاعر المقدسة، ما عدا طريقي الطائف الهدا والملك فيصل الذي سيدخل في المنع ابتداءً من يوم 7 / 12 / 1438هـ، ويدخل طريق الطائف الهدا في المنع من يوم 8 / 12 / 1438هـ، مشيرا إلى أن منع الدراجات النارية التي لا تحمل التصاريح النظامية سيبدأ يوم 3 / 12 / 1438هـ