 ندوة بأدبي الأحساء عن: جهود المملكة في خدمة الحجاج والمعتمرين – حجاج قطر نموذجا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 28 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 20 أغسطس 2017 ميلاديا

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ندوة بأدبي الأحساء عن: جهود المملكة في خدمة الحجاج والمعتمرين – حجاج قطر نموذجا

ندوة بأدبي الأحساء عن: جهود المملكة في خدمة الحجاج والمعتمرين – حجاج قطر نموذجا
المناطق - الأحساء

بالتعاون مع  وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد  ممثلة في فرعها بالمنطقة الشرقية يقيم نادي الأحساء الأدبي مساء الأربعاء ١/ من ذي الحجة / ١٤٣٨ الموافق ٢٣/ ٨/ ٢٠١٧م عند الساعة الثامنة مساء بمقر النادي ندوة عن مناسك الحج يتخللها حديث عن التسهيلات الكبيرة  والجهود العظيمة التي تقدمها الدولة – حفظها الله –  لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين وما قامت وتقوم به وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من خلال  في فرعها بالمنطقة الشرقية من خدمات  للحجاج القطريين ضيوف خادم الحرمين الشريفين الذين توافدوا على منفذ سلوى البري السعودي الحدودي مع قطر فور صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز- حفظه الله – باستضافة الحجاج القطريين على نفقته الخاصة وبدون تصاريح الكترونية حيث قام سعادة الدكتور صلاح بن صالح السميح  مديرعام  فرع  الوزارة بالمنطقة الشرقية بزيارة ميدانية لمنفذ سلوى يوم الأحد ٢٨/ ١١/ ١٤٣٨ وقف خلالها على الجهود التي يقوم بها منسوبو الوزارة هناك في خدمة الحجاج وتسهيل الإجراءات ، وفي ضوء هذه الجهود المشكورة رأى مجلس إدارة نادي الأحساء الأدبي أن يقيم النادي ندوة كبرى بالتعاون مع فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية عما تقوم به الأجهزة المعنية  في الدولة من جهود مباركة في هذا الجانب تنفيذا للتوجيهات السامية الكريمة الخاصة بتسهيل إجراءات الحجاج والمعتمرين عامة والأشقاء من الحجاج القطريين بشكل خاص الذين سيكونوا في ضيافة خادم الحرمين الشريفين منذ دخولهم المملكة حتى عودتهم لوطنهم سالمين غانمين

وسيشارك بالحديث في هذه الندوة – بإذن الله-  كل من فضيلة الشيخ أحمد بن محمد الجراح الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية ومدير الشؤون الإدارية والمالية بفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية
وسعادة  الدكتور زياد بن عبد الله الحمام رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب – جامعة الملك فيصل ، وسيديرها سعادة الدكتور فهد بن عبد الرحمن الخريف رئيس قسم الدراسات الاجتماعية بكلية الآداب بجامعة الملك فيصل
وصرح رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور ظافر الشهري بأن النادي قد وجه  الدعوة عبر قنواته التواصلية للمثقفين والمثقفات في الأحساء لحضور هذه الندوة والمشاركة في الحوار والنقاش

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