 ميليشيات الحوثي تحتجز سفينة في ميناء الحديدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 28 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 20 أغسطس 2017 ميلاديا

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ميليشيات الحوثي تحتجز سفينة في ميناء الحديدة

ميليشيات الحوثي تحتجز سفينة في ميناء الحديدة
المناطق - وكالات

كشفت مصادر في التحالف العربي، الأحد، أن ميليشيات الحوثي وصالح المتمردة في اليمن تحتجز في ميناء الحديدة سفينة ترفع علم بنما.

وقال المصدر إن “قوات التحالف في اليمن تلقت اتصالا من سفينة ترفع علم بنما تفيد بتعرضها للاحتجاز من قبل ميليشيات الحوثي بميناء الحديدة”.

وأضاف أن “السفينة التي كانت تحمل حمولة من “الديزل” تم السماح لها من قبل التحالف في 29 يوليو المنصرم بدخول الميناء..”.

ولاحظت “القوات البحرية للتحالف تأخر السفينة عن المدة المصرح لها للبقاء في الميناء”، ليتبين اليوم أن الميليشيات التي تسيطر على الميناء تحتجزها.

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