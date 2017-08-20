ميليشيات الحوثي تحتجز سفينة في ميناء الحديدة

كشفت مصادر في التحالف العربي، الأحد، أن ميليشيات الحوثي وصالح المتمردة في اليمن تحتجز في ميناء الحديدة سفينة ترفع علم بنما.

وقال المصدر إن “قوات التحالف في اليمن تلقت اتصالا من سفينة ترفع علم بنما تفيد بتعرضها للاحتجاز من قبل ميليشيات الحوثي بميناء الحديدة”.

وأضاف أن “السفينة التي كانت تحمل حمولة من “الديزل” تم السماح لها من قبل التحالف في 29 يوليو المنصرم بدخول الميناء..”.

ولاحظت “القوات البحرية للتحالف تأخر السفينة عن المدة المصرح لها للبقاء في الميناء”، ليتبين اليوم أن الميليشيات التي تسيطر على الميناء تحتجزها.