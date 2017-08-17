الهلال ينهي تحضيراته لمواجهة العين الإماراتي

أقفل فريق الهلال الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، صفحة تحضيراته الميدانية؛ استعدادًا لملاقاة مضيفه العين الإماراتي مساء يوم غدٍ الاثنين، على ستاد هزاع بن زايد، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

وتركّزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية، إذ بدأ الجهاز الفني المران بفرض تدريبات لياقية وتكنيكية منوّعة، قبل أن يطبّق مدير الجهاز الفني الأرجنتيني رامون دياز عددًا من الجمل التكتيكية، تلاها تدريبات فنية، اختتمها بتدريبات تفكيك العضلات.