الهيئة الملكية بينبع وهواوي تدشنان أكاديمية هاينا لتقنية المعلومات والاتصالات

دشّنت الهيئة الملكية بينبع بالتعاون مع شركة هواوي تك انفسمنت العربية السعودية المحدودة اليوم بمقرّ معهد ينبع التقني, أكاديمية “هاينا” العالميّة للمعلومات، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع ومدينة جازان الاقتصادية الدكتور علاء نصيف، والرئيس التنفيذي لشركة هواوي تك انفسمنت العربية السعودية المحدودة دنيس جانغ، اللذان وقعا قبل أشهرٍ عدة مضت اتفاقية لتفعيل العمل المشترك بين الطرفين لتكون بذلك عزّزت الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة الملكية بينبع وشركة هواوي، على مستوى المملكة من خلال تدشين أكاديمية هواوي في معهد ينبع التقني.

وأوضح الدكتور علاء نصيف، عقب حفل التدشين بأن الشراكة القائمة بين الهيئة الملكية بينبع وشركة هواوي تأتي امتداداً للشراكات المبرمة بين الهيئة الملكية وكبرى الشركات الرائدة في عدد من المجالات التخصصية وذلك بهدف تطوير مستوى جودة تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها على أحدث التقنيات العالمية للارتقاء بمستوى مهارات الشباب السعودي واستفادتهم من الخبرات الدولية، مما سيمكنهم من المنافسة في سوق العمل والحصول على فرص عمل مناسبة بعد تخرجهم.

وبين أن مثل هذه الشراكات في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات بين الهيئة الملكية بينبع وكبرى شركات تقنية المعلومات العالمية سيكون لها دور مهم في بناء جيل سيسهم في تعزيز وتنمية اقتصاد المعرفة ويعزز الدور المستقبلي لرؤية المملكة 2030 ، مشيرًا إلى أنه سيتم التوسع في الشراكة مع ” هواوي ” مستقبلاً ، حيث سيتم خلال الفترة القادمة أيضاً تدشين مركز “هواوي” للمدن الذكية والابتكار في المقر الرئيسي للهيئة الملكية ينبع، وسيتم بموجب الاتفاقية المبرمة بين الهيئة والشركة تدريب طلاب المعهد على أحدث التقنيات والحلول المتقدمة ويستفيد الطلاب من الأدوات والوسائل التي يحتاجونها لتطوير ذاتهم والوصول إلى آفاق أبعد.

بدوره أكد الرئيس التنفيذي لشركة هواوي أن توسّع برنامج أكاديمية هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات ليشمل معهد ينبع التقني، دليل على التزامهم تجاه المنطقة، كما يسلّط الضوء على الدور الذي ينبغي على الشباب الاستفادة من أحدث التقنيات في المستقبل ، لافتًا النظر إلى أن الدراسات أظهرت ريادة الشباب في المملكة لاستخدام التقنية، مما أسهم في نموّ الاقتصاد السعودي، مؤكدًا على رؤية المملكة 2030 في تنمية وتطوير تدريب الشباب على أحدث التقنيات بما يفيدهم في ورشات عمل الأكاديمية.

وأشار جانغ إلى أن برامج أكاديمية هواوي والمواد التدريبية الأحدث في تقنية المعلومات والاتصالات ستساعد الشباب السعوديين في الحصول على فرصة العمل، من خلال تدريب عملي شامل في ورشة عمل الأكاديمية وتأهيلهم على أحدث الشهادات الاحترافية بالأكاديمية.

يذكر أن المعهد عمد مؤخراً إلى تدريب عدد من مدربيه لتطوير مهاراتهم في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وفق أحدث التقنيات في مجال الشبكات السحابيّة وأنظمة التحكم الموحدة والاتصالات المرئية.