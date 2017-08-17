 هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقوم على تطوير المحتوى والوسائل التوعوية المستخدمة في الحج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 28 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 20 أغسطس 2017 ميلاديا

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هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقوم على تطوير المحتوى والوسائل التوعوية المستخدمة في الحج

هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقوم على تطوير المحتوى والوسائل التوعوية المستخدمة في الحج
المناطق - عادل الزهراني
يقوم مركز البحوث والدراسات بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدراسة مسحية بعنوان بـــ( تقييم وتطوير المحتوى التوعوي والتوجيهي والوسائل المستخدمة وأثرها في الحد من المخالفات الشرعية في أماكن الزيارة في موسم الحج لعام 1438هـ ) وتهدف هذه الدراسة إلى تطوير وتقويم العمل التوعوي للرئاسة العامة في موسم الحج، وزيادة فاعلية الجهاز في إرساء قواعد وأسس للتعامل مع الحجاج على أكمل صورة وأتم وجه، وتقديم الوسائل الناجعة التي تحقق حجاً متقبلاً – بإذن الله – .
وتركِّز الدراسة على المواد التوعوية والتوجيهية والوسائل التي تقوم بها وكالة التوعية والتوجيه لتقويم الوسائل وتطويرها ، واقتراح الوسائل المناسبة للأعوام القادمة، بهدف توظيف البحث العلمي الجاد تحقيقاً للتقييم والتطوير المستمر لبرامج وأنشطة الرئاسة  .
وتأتي تلك الإجراءات تعزيزاً لمكانة البحث العلمي وتوظيفاً للدراسات الشرعية وفق متابعة وتوجيه معالي الرئيس العام -وفقه الله ورعاه – وما يتطلع له ولاة أمرنا – حفظهم الله – لخدمة حجاج بيت الله الحرام  .

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