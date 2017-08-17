 مدير عام الجوازات يتفقد جوازات منفذ الوديعة الحدودي بنجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 29 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 21 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

دور مجتمعي لتخصصي الطائف زيارة ممثل حقوق الإنسان للطفلة سجى قطان: زيادة الحجاج العرب عن العام الماضي بـ 100 الف ..مطوفي الدول العربية : تنظم ورشة عمل توعوية لممثلي الدفاع المدني لشرح خطط وسائل السلامة التعاون يعلن انضمام نايف هزازي إلى صفوفه شرطة الرياض تضبط حَدَث أساء للقرآن الكريم في مقطع فيديو 45 قائدا من تعليم الشرقية يناقشون الأنماط التحويلية في القيادة لرفع مستوى الفاعلية في الأداء مدير عام الجوازات يتفقد جوازات منفذ الوديعة الحدودي بنجران إعادة 79 الف شخص لا يحملون تصاريح حج من مختلف مناطق المملكة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقوم على تطوير المحتوى والوسائل التوعوية المستخدمة في الحج الهيئة الملكية بينبع وهواوي تدشنان أكاديمية هاينا لتقنية المعلومات والاتصالات الهلال ينهي تحضيراته لمواجهة العين الإماراتي القوات الأفغانية تقتل أكثر من 100 مسلح خلال يوم تشيلسي يحقق فوزا صعبا على توتنهام في ويمبلي

مدير عام الجوازات يتفقد جوازات منفذ الوديعة الحدودي بنجران

مدير عام الجوازات يتفقد جوازات منفذ الوديعة الحدودي بنجران
المناطق - واس

تفقّد مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى يرافقه مساعد قائد قوات الجوازات لشؤون الحج اللواء خالد الجعيد، ومساعد قائد قوات الجوازات لشؤون المنافذ بالحج اللواء خالد المقبل اليوم, منفذ الوديعة الحدودي بمنطقة نجران للوقوف على جاهزية المنفذ لاستقبال ضيوف الرحمن ، حيث كان في استقبالهم مدير جوازات منطقة نجران اللواء سعد بن مفلح الجهني .

واستمع اللواء اليحيى إلى شرح كامل من مدير جوازات منفذ الوديعة العقيد حامد آل عيسى عن آلية العمل في المنفذ ، وتجوّل في صالة الخصائص الحيوية ( البصمة) للتأكد من سرعة انتاجيتها ، وكبائن وبوابات الدخول وعمل الأجهزة التقنية والأمنية وأجهزة الاتصال المتوفرة لدى جميع العاملين مشيدًا بالجهود المبذولة بالمنفذ، مؤكدًا ضرورة بذل جهود مضاعفة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن .

وتأتي جولة مدير عام الجوازات لمنفذ الوديعة ضمن الجولات التفقدية لسير العمل التي يقوم بها للتأكد من جاهزية واستعداد المنافذ البرية والبحرية والجوية لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، وحث العاملين بتلك المنافذ بتقديم الخدمة بشكل متميز، وبذل قصارى جهودهم لخدمة ضيوف الرحمن.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>