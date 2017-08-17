45 قائدا من تعليم الشرقية يناقشون الأنماط التحويلية في القيادة لرفع مستوى الفاعلية في الأداء

ناقش 45 قائدا تعليميا في برنامج إعداد القادة الذي نظمته الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية خصائص القيادة التحويلية وانماطها إلى جانب الحديث عن دور الكفاءة والفاعلية في تحقيق جودة الأداء واستعراض المشاريع الإستراتجية للإدارة وأولويات القائد الجديد وذلك بهدف إكساب قادة العمل التربوي المهارات والاتجاهات اللازمة لإدارة منظومة الأداء بمهارات نوعية وكفاءة عالية . البرنامج الذي دشنه مدير عام التعليم الدكتور عبدالرحمن المديرس بمقر مدارس منارات الدمام وحضره 45 قائدا وقائدة ويستمر 3 أيام يتجه نحو تحسين البيئة التعليمية المحفزة للابداع والابتكار واستثمار القيادات المتميزة في العملية التطويرية

واشار الدكتور المديرس ان المنهجية الفاعلة من مثل هذا النوع من البرامج يتجه نحو تدريب القيادات عبر برنامج متكامل يهدف لتنمية مهارات القيادة في القرن الحادي والعشرين حيث يمنح التصور الثقافي والإداري لمفهوم القيادة والعائدة بالتطوير على العمل التربوي والإداري بغية تحسين الأداء وإدارة العمليات بنجاح داخل المنظومة بكل معايير العمل القائم على مفهوم القيادة , وكذلك توثيق الصلة المباشرة بكل العاملين وجعل ذلك كمحدد رئيس في الأداء داخل المنظومة لتحقيق الجودة في الخدمة وإسعاد المستفيد إلى جانب إكساب القيادات مهارات التفكير , وكذلك إدارة الذات والجودة الشاملة بكل معاييرها .

وأضاف بأن مشروع التدريب يمثل ركيزة أساسية لدى الإدارة وفق منهجية تتوافق مع مضامين الرؤية الطموحة للمملكة 2030 .

وقال بأن حقيبة تدريب القياديين في الادارة توظف جميع الخطط الاستراتيجية الواجب اتباعها مع ضرورة الفهم المتطور والمتكامل للصورة العامة وقيام المؤسسة على الفهم الجماعي والتخطيط لأهداف لها قيمة التحدي والقناعة الكاملة بإشاعة هذه الاستراتيجيات عبر مناخ تنظيمي يتسم بالجودة والتعليم والتدريب المستمر للجميع والتنسيق المباشر بين الأقسام على المستوى الأفقي والعمودي وتطبيق مبادئ الشراكة الفاعلة في علمية التحسين المستمر وتحديد وتوضيح إجراء العمل لبغية أساسية في الوفاء بمتطلبات الخدمة واتخاذ القرارات الصحيحة المبنية على الحقائق والمعلومات والتحول بذلك كله نحو ثقافة الاتقان كمبدأ شرعي تسمو معه الأهداف وتتحقق به الغايات .

وقد جاءت الجلسة الأولى مركزة عن الهام الادارياتية قدمها محمد شاطري وفاطمة رويس وكان مجمل محاور هذه الجلسة يعطي تصورا واضحا عن المفهوم الشامل للادارياتية ومعاييره وعناصره وأهم الخطوات العملية لذلك إلى جانب فسح المجال للمقارنة في أحداث التغيير بواسطة هذا المنهج مع التطبيق العملي لهذا النوع من التغيير.

الجدير بالذكر بأن البرنامج يستمر ثلاثة أيام حيث اشرف على تنفيذه فريق التخطيط للمشروع وهم عبدالرحمن الغفيلي وفاطمة الفهيد وفاطمة الناصر وفاطمة رويس إلى جانب الميسرين في ادارة جلسات البرنامج محمد شاطري وسعيد القحطاني وهيفاء بن خميس .