 التعاون يعلن انضمام نايف هزازي إلى صفوفه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 28 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 20 أغسطس 2017 ميلاديا

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التعاون يعلن انضمام نايف هزازي إلى صفوفه

التعاون يعلن انضمام نايف هزازي إلى صفوفه
المناطق - الرياض

أعلنت إدارة التعاون التوقيع مع المهاجم الدولي نايف هزازي بعقد احترافي يمتد حتى نهاية الموسم الجاري بعد حصوله على المخالصة المالية من النصر في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت إدارة التعاون عبر حساب النادي الرسمي على “تويتر” أن هزازي (29 عاماً) سيرتدي قميص الأصفر القصيمي حتى نهاية الموسم الجاري بعدما تكفل تركي آل الشيخ الرئيس الفخري بكافة تكاليف الصفقة.

وكان اللاعب الدولي قريباً من التوقيع مع نادي الشباب نهاية الشهر الماضي، لكنه اختلف مع إدارة عبدالله القريني حول مدة العقد، بعدما أصر هزازي على التوقيع لموسم واحد، بينما طلبت إدارة النادي العاصمي التوقيع لمدة موسمين.

وستكون تجربة التعاون هي الرابعة في مسيرة اللاعب الذي شارك مع المنتخب السعودي في بطولتي كأس آسيا 2011 و2015، بعدما لعب في صفوف اتحاد جدة حتى 2013 ورحل منه إلى الشباب وبقي عامين حقق خلالهما بطولتي كأس الملك وكأس السوبر، وانتقل صيف 2015 إلى النصر بصفقة كبيرة.

وبقي هزازي عامين مع النصر، لم يحقق خلالهما أي بطولة واكتفى بالحصول على وصافة كأس السوبر وكأس الملك وكأس ولي العهد.

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