قطان: زيادة الحجاج العرب عن العام الماضي بـ 100 الف ..مطوفي الدول العربية : تنظم ورشة عمل توعوية لممثلي الدفاع المدني لشرح خطط وسائل السلامة

نظمت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية ورشة عمل توعوية لممثلي الدفاع المدني لشرح خطط وسائل السلامة اللازم إتباعها في توصيل الوصلات الكهربائية ومخارج الطواري لمكاتب الخدمة الميدانية في مناطق إسكان الحجاج بمكة المكرمة ومشعري ، ومنى ، وعرفات ، بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس المطوف عباس بن عبدالغني قطان ، ونائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف محمد بن حسن معاجيني ، وعضو مجلس الإدارة المشرف على إدارة المشاعر المقدسة المهندس المطوف محمد بن إبراهيم بانه ، وذلك بقاعة تدريب المؤسسة ببرج مطوفي العرب 1 بحي أم الجود.

وفي بداية اللقاء رحب رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس المطوف عباس بن عبدالغني قطان بممثلي الدفاع المدني مثمناً بجهودهم لتقديم هذه الرسائل التوعوية من أجل سلامة وراحة الحجاج لمكاتب الخدمة الميدانية ، وذلك لإلقاء الضوء على المناطق التي بها خطورة على سلامة الحاج وكيفية تداركها في حالة حدوثها حتى لا يتعرض حجاج بيت الله الحرام لأي مكروه – لاقدر الله -، مشيراً أن المؤسسة تسعى لتقديم أرقى الخدمات لضيوف بيت الله الحرام بما يتوافق مع رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله – ، مؤكداً أنه يتم سنوياً عقد برامج تدريبية وتأهيلية في وسائل السلامة للمطوفين والعاملين في خدمة الحجاج ، بدأ من عملية نصب الخيام في مشعر عرفات ويقوم بالإشراف عليه جهاز استشاري مكون من 150 شخص من الكوادر الوطنية السعودية ما بين مهندسين كهرباء وسلامة والمولدات وكذلك مهندسين في تشييد المخيمات للاطلاع على تشييدها بالطرق الصحيحة التي تضمن سلامة وراحة الحجاج .

وقال المطوف عباس قطان أنه في هذا العام تم زيادة الحجاج العرب عن العام الماضي بواقع 100 الف حاج الذي تم بالفعل زيادة الكوادر العاملة في خدمتهم من مطوفين وموظفين سلامة وحراسات أمنية والذين يفوق عددهم عن 5 الأف شخص ، مؤكداً أن جميع هذه الكوادر تم تأهيلها ببرامج تدريبية بما يتوافق مع التقنيات التي تم توظيفها لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

بدوره أوضح وعضو مجلس الإدارة المشرف على إدارة المشاعر المهندس المطوف محمد بن إبراهيم بانه أنه في هذا العام تم تخصيص وحدة الطواري والسلامة التي تقدم جميع الخدمات في جوانب وسائل السلامة بالتعاون مع الدفاع المدني ، والتي تعمل من خلال الكشف على المساكن ومدى توفر وسائل السلامة فيها والمشاركة في تنظيم الحشود بمقر إسكان حجاج المؤسسة .

وأكد المهندس بانه إلى أنه في هذا العام تم تغطية جميع مخيمات حجاج الدول العربية في مشعر عرفات بالخيام الاوربية غير القابلة للاشتعال والمانعة لدخول الأمطار بداخلها والمكيفة بنظام الفريون ، متمنياً من المقاولين والمطوفين أتباع ارشادات وسائل السلامة وفق تعليمات الدفاع المدني من أجل سلامة وراحة حجاج بيت الله الحرام ، مشيراً أن هناك لجان ميدانية لمتابعة تنفيذ هذه التعليمات.

من جانبه أستعرض ممثلي الدفاع المدني في المحاضرة التوعوية لوسائل السلامة التي قدمها كل من المقدم هاني عطار, والرائد عبدالله القحطاني المحاضران المخاطر التي يواجها رجال الدفاع المدني وكيفية التعامل معها ،والملاحظات التي يقع بها المطوفين سنوياً ومن أهمها إغلاق مخارج الطواري وتوصيل الكيبلات الكهربائية بشكل خاطئ ، مشيرين إلى أهمية إجراءات السلامة في كونها تعتبر خطوات لإيجاد إطار وقائي لمنع الحوادث قبل وقوعها .