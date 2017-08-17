دور مجتمعي لتخصصي الطائف زيارة ممثل حقوق الإنسان للطفلة سجى

قام ممثل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمحافظة الطائف عادل تركي الثبيتي ومدير مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف الدكتور علي الزهراني مساء أمس بزيارة للطفلة سجى التي ترقد بالمستشفى بعد تعرضها لحالة اغتصاب ومباشرة الأطباء لحالتها الصحية.

وأشار عادل الثبيتي إلى أن الزيارة لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف جاءت للالتقاء بمدير البرنامج والإطلاع على ما تم تقديمه من خدمات علاجية وصحية ونفسية للطفلة سجى التي كانت ضحية لحادثة اغتصاب, مشيدا بما لمسه من دور كبير وهام على صعيد الخدمات الصحية التي قدمتها إدارة المستشفى وكوادرها الطبية والفنية والاجتماعية للطفلة سجى, إضافة إلى دورهم المهم في زيارة الأخصائية النفسية والاجتماعية للتخفيف عنها وعن أسرتها فاجعة المصيبة وما تعرضت له أبنتهم , مشيرا إلى أننا بالجمعية نقف مع الطفلة وأسرتها وندعم الجهود الأمنية لألقاء القبض على الجناة وأيضا لنوصل رسالة مهمة للجمعية في نشر ثقافة حقوق الإنسان، ومحاربة العنف ضد الطفل والمرأة، وإشراك المؤسسات المدنية والحكومية مع الجمعية لنشر ثقافة حقوق الإنسان.

الجدير بالذكر أن إدارة المستشفى قامت بزيارة الطفلة سجى وقدمت إليها الهدايا والألعاب وخصصت أخصائيات اجتماعيات لمتابعة حالتها وتوفير كل احتياجاتها واحتياجات أسرتها إضافة إلى تسجيل اسمها في برنامج زيارات لأخصائي نفسي لزيارتها ومتابعة حالتها بعد خروجها من المستشفى, خاصة أن الطفلة بحالة مستقرة ولله الحمد.

وشهدت الزيارة حضور ممثل إدارة العلاقات العامة والإعلام ونايف و إدارة الخدمة الاجتماعية وإدارة حقوق وعلاقات المرضى وإدارة الأمن ولجنة الحماية ضد العنف والإيذاء بالمستشفى.