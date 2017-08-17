إعلان قائمة المنتخب السعودي .. تخلو من العويس والهزاع وهزازي

أعلنت إدارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن القائمة المختارة من قبل المدير الفني السيد بيرت فان مارفيك للمشاركة في البرنامج الإعدادي الخاص بمواجهتي الأخضر في الجولة التاسعة أمام منتخب الإمارات في التاسع و العشرين من شهر أغسطس على استاد هزاع بن زايد و الجولة العاشرة أمام منتخب اليابان في الخامس من شهر سبتمبر القادم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ” الجوهرة ” ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 م.

وسيكون يوم الخميس الرابع و العشرين من شهر أغسطس الجاري موعدًا لتجمع اللاعبين المختارين في معسكر مدينة ” جدة ” وسيقيم فيها الأخضر لمدة أربعة أيام قبل أن يغادر إلى مدينة العين الإماراتية في السابع و العشرين من شهر أغسطس ليجري استعداداته الأخيرة لمواجهة منتخب الإمارات، وستعود بعثة الأخضر مجددًا لمحافظة ” جدة ” للبدء في البرنامج الإعدادي الخاص بمواجهة منتخب اليابان .

هذا و جاءت قائمة المنتخب السعودي المختارة على النحو التالي :

الحراسة : ياسر المسيليم ، عبدالله المعيوف ، وليد عبدالله .

الدفاع : ياسر الشهراني ، محمد البريك ، عمر هوساوي ، معتز هوساوي ، محمد ال فتيل ، أسامة هوساوي ، منصور الحربي ، عبدالله الزوري .

الوسط : عبدالملك الخيبري ، سلمان الفرج ، عبدالمجيد الرويلي ، عبدالله عطيف ، تيسير الجاسم ، نواف العابد ، حسين المقهوي ، سالم الدوسري ، يحيى الشهري ، فهد المولد ، سلمان المؤشر ، عبدالفتاح عسيري .

الهجوم : محمد السهلاوي ، ناصر الشمراني .

يذكر أن اللاعب نواف العابد سيخضع لفحوصات طبية خاصة لدى الجهاز الطبي بالمنتخب السعودي في موعد تجمع اللاعبين للاطلاع على التقارير الطبية و الفحوصات الطبية التي أجريت له و التأكد من سلامته و تحديد إمكانية استمراره في التشكيلة.