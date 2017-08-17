 أمن الرياض يقبض على المتطاول على القرآن الكريم عبر مواقع التواصل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 29 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 21 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“بلومبيرغ”: قطر تطلب من بنوكها الاقتراض من الخارج هاشتاق #تميم_يحاصر_حجاج_قطر يتصدر تويتر 124 وظيفة للرجال بالمرتبة الخامسة حتى التاسعة في جامعة حفر الباطن تقرير: أوروبا تواجه المجهول بسبب “الخلايا النائمة” للإرهاب أمن الرياض يقبض على المتطاول على القرآن الكريم عبر مواقع التواصل إعلان قائمة المنتخب السعودي .. تخلو من العويس والهزاع وهزازي دراسة: النوم في الضوء يزيد مخاطر التعرض للسرطان دور مجتمعي لتخصصي الطائف زيارة ممثل حقوق الإنسان للطفلة سجى قطان: زيادة الحجاج العرب عن العام الماضي بـ 100 الف ..مطوفي الدول العربية : تنظم ورشة عمل توعوية لممثلي الدفاع المدني لشرح خطط وسائل السلامة التعاون يعلن انضمام نايف هزازي إلى صفوفه شرطة الرياض تضبط حَدَث أساء للقرآن الكريم في مقطع فيديو 45 قائدا من تعليم الشرقية يناقشون الأنماط التحويلية في القيادة لرفع مستوى الفاعلية في الأداء

أمن الرياض يقبض على المتطاول على القرآن الكريم عبر مواقع التواصل

أمن الرياض يقبض على المتطاول على القرآن الكريم عبر مواقع التواصل
المناطق - الرياض

ألقت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الرياض القبض على حدث تطاول بالإساءة إلى القرآن الكريم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار استنكار وشجب المغردين.

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان في بيان له إنه بالإشارة إلى ما تم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قيام شخص بتوثيق تطاوله وإساءته لكتاب الله الكريم بتصرفات، أثارت استياء المجتمع وغضبه غيرة على كتاب الله الكريم، فقد تمكنت شرطة المنطقة من تحديد هويته وضبطه، إذ يبلغ من العمر (15 عاما) وتم إيداعه دار الملاحظة الاجتماعية، وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لتطبيق النظام بحقه حسب الاختصاص.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>