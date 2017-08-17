أمن الرياض يقبض على المتطاول على القرآن الكريم عبر مواقع التواصل

ألقت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الرياض القبض على حدث تطاول بالإساءة إلى القرآن الكريم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار استنكار وشجب المغردين.

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان في بيان له إنه بالإشارة إلى ما تم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قيام شخص بتوثيق تطاوله وإساءته لكتاب الله الكريم بتصرفات، أثارت استياء المجتمع وغضبه غيرة على كتاب الله الكريم، فقد تمكنت شرطة المنطقة من تحديد هويته وضبطه، إذ يبلغ من العمر (15 عاما) وتم إيداعه دار الملاحظة الاجتماعية، وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لتطبيق النظام بحقه حسب الاختصاص.