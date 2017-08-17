124 وظيفة للرجال بالمرتبة الخامسة حتى التاسعة في جامعة حفر الباطن

أعلنت جامعة حفر الباطن عن توفر (124) وظيفة إدارية وفنية وهندسية (للرجال فقط) من المرتبة الخامسة وحتى المرتبة التاسعة عن طريق المسابقة الوظيفية.
وجاءت الوظائف بالمسميات التالية:
– أخصائي شؤون موظفين (عدد 1 – المرتبة التاسعة)
– مصمم برامج (عدد 2 – المرتبة التاسعة)
– محلل ومصمم نظم حاسب آلي (عدد 1 – المرتبة التاسعة)
– مهندس كهربائي (عدد 2 – المرتبة التاسعة)
– مهندس مدني (عدد 2 – المرتبة التاسعة)
– محضر مختبر حاسب آلي (عدد 2 – المرتبة الثامنة)
– مدقق حسابات (عدد 2 – المرتبة الثامنة)
– مهندس مدني (عدد 2 – المرتبة الثامنة)
– باحث علمي (عدد 1 – المرتبة الثامنة)
– فني مختبر (عدد 1 – المرتبة السابعة)
– محضر مختبر (عدد 1 – المرتبة السابعة)
– فني مختبر حاسب آلي (عدد 6 – المرتبة السابعة)
– باحث علمي مساعد (عدد 3 – المرتبة السابعة)
– محلل نظم (عدد 4 – المرتبة السابعة)
– مهندس مدني مساعد (عدد 2 – المرتبة السابعة)
– مترجم (عدد 1 – المرتبة السابعة)
– مطور برامج (عدد 3 – المرتبة السابعة)
– مهندس ميكانيكي مساعد (عدد 2 – المرتبة السابعة)
– مهندس معماري مساعد (عدد 1 – المرتبة السابعة)
– مهندس كهربائي مساعد (عدد 1 – المرتبة السابعة)
– باحث شؤون موظفين (عدد 2 – المرتبة السابعة)
– محاسب (عدد 2 – المرتبة السابعة)
– منسق قبول وتسجيل (عدد 1 – المرتبة السابعة)
– محلل نظم مساعد (عدد 1 – المرتبة السابعة)
– مدقق مشتريات (عدد 1 – المرتبة السابعة)
– مشرف اجتماعي (عدد 3 – المرتبة السابعة)
– فني مختبر حاسب آلي (عدد 2 – المرتبة السادسة)
– محضر مختبر حاسب آلي (عدد 1 – المرتبة السادسة)
– فني مختبر (عدد 7 – المرتبة السادسة)
– باحث علمي مساعد (عدد 4 – المرتبة السادسة)
– مساعد إداري (عدد 8 – المرتبة السادسة)
– مدقق رواتب (عدد 3 – المرتبة السادسة)
– باحث تطوير إداري مساعد (عدد 2 – المرتبة السادسة)
– باحث تدريب وابتعاث مساعد (عدد 2 – المرتبة السادسة)
– مدقق حسابات مساعد (عدد 4 – المرتبة السادسة)
– مسجل طلبة (عدد 2 – المرتبة السادسة)
– فني صيانة آلات (عدد 1 – المرتبة السادسة)
– مأمور علاقات عامة (عدد 1 – المرتبة السادسة)
– أمين مكتبة (عدد 2 – المرتبة السادسة)
– مأمور صرف (عدد 1 – المرتبة السادسة)
– مراقب إجتماعي (عدد 1 – المرتبة السادسة)
– مشرف إجتماعي (عدد 1 – المرتبة السادسة)
– مراقب إسكان (عدد 1 – المرتبة السادسة)
– مراقب إنشاءات (عدد 1 – المرتبة السادسة)
– سكرتير (عدد 1 – المرتبة السادسة)
– ميكانيكي سيارات (عدد 1 – المرتبة السادسة)
– مدقق مناقصات (عدد 1 – المرتبة السادسة)
– مراقب إنشاءات (عدد 2 – المرتبة الخامسة)
– ناسخ آلة (عدد 1 – المرتبة الخامسة)
– فني دعم مساعد (عدد 4 – المرتبة الخامسة)
– مساعد إداري (عدد 20 – المرتبة الخامسة)
وأشارت إلى أن التقديم إلكترونياً عن طريق موقع الجامعة اعتباراً من اليوم الأحد 1438/11/28هـ حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 1438/12/2هـ.
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