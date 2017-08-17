 124 وظيفة للرجال بالمرتبة الخامسة حتى التاسعة في جامعة حفر الباطن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 29 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 21 أغسطس 2017 ميلاديا

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124 وظيفة للرجال بالمرتبة الخامسة حتى التاسعة في جامعة حفر الباطن

124 وظيفة للرجال بالمرتبة الخامسة حتى التاسعة في جامعة حفر الباطن
المناطق - الرياض

أعلنت جامعة حفر الباطن عن توفر (124) وظيفة إدارية وفنية وهندسية (للرجال فقط) من المرتبة الخامسة وحتى المرتبة التاسعة عن طريق المسابقة الوظيفية.

وجاءت الوظائف بالمسميات التالية:

– أخصائي شؤون موظفين (عدد 1 – المرتبة التاسعة)
– مصمم برامج (عدد 2 – المرتبة التاسعة)
– محلل ومصمم نظم حاسب آلي (عدد 1 – المرتبة التاسعة)
– مهندس كهربائي (عدد 2 – المرتبة التاسعة)
– مهندس مدني (عدد 2 – المرتبة التاسعة)
– محضر مختبر حاسب آلي (عدد 2 – المرتبة الثامنة)
– مدقق حسابات (عدد 2 – المرتبة الثامنة)
– مهندس مدني (عدد 2 – المرتبة الثامنة)
– باحث علمي (عدد 1 – المرتبة الثامنة)
– فني مختبر (عدد 1 – المرتبة السابعة)
– محضر مختبر (عدد 1 – المرتبة السابعة)
– فني مختبر حاسب آلي (عدد 6 – المرتبة السابعة)
– باحث علمي مساعد (عدد 3 – المرتبة السابعة)
– محلل نظم (عدد 4 – المرتبة السابعة)
– مهندس مدني مساعد (عدد 2 – المرتبة السابعة)
– مترجم (عدد 1 – المرتبة السابعة)
– مطور برامج (عدد 3 – المرتبة السابعة)
– مهندس ميكانيكي مساعد (عدد 2 – المرتبة السابعة)
– مهندس معماري مساعد (عدد 1 – المرتبة السابعة)
– مهندس كهربائي مساعد (عدد 1 – المرتبة السابعة)
– باحث شؤون موظفين (عدد 2 – المرتبة السابعة)
– محاسب (عدد 2 – المرتبة السابعة)
– منسق قبول وتسجيل (عدد 1 – المرتبة السابعة)
– محلل نظم مساعد (عدد 1 – المرتبة السابعة)
– مدقق مشتريات (عدد 1 – المرتبة السابعة)
– مشرف اجتماعي (عدد 3 – المرتبة السابعة)
– فني مختبر حاسب آلي (عدد 2 – المرتبة السادسة)
– محضر مختبر حاسب آلي (عدد 1 – المرتبة السادسة)
– فني مختبر (عدد 7 – المرتبة السادسة)
– باحث علمي مساعد (عدد 4 – المرتبة السادسة)
– مساعد إداري (عدد 8 – المرتبة السادسة)
– مدقق رواتب (عدد 3 – المرتبة السادسة)
– باحث تطوير إداري مساعد (عدد 2 – المرتبة السادسة)
– باحث تدريب وابتعاث مساعد (عدد 2 – المرتبة السادسة)
– مدقق حسابات مساعد (عدد 4 – المرتبة السادسة)
– مسجل طلبة (عدد 2 – المرتبة السادسة)
– فني صيانة آلات (عدد 1 – المرتبة السادسة)
– مأمور علاقات عامة (عدد 1 – المرتبة السادسة)
– أمين مكتبة (عدد 2 – المرتبة السادسة)
– مأمور صرف (عدد 1 – المرتبة السادسة)
– مراقب إجتماعي (عدد 1 – المرتبة السادسة)
– مشرف إجتماعي (عدد 1 – المرتبة السادسة)
– مراقب إسكان (عدد 1 – المرتبة السادسة)
– مراقب إنشاءات (عدد 1 – المرتبة السادسة)
– سكرتير (عدد 1 – المرتبة السادسة)
– ميكانيكي سيارات (عدد 1 – المرتبة السادسة)
– مدقق مناقصات (عدد 1 – المرتبة السادسة)
– مراقب إنشاءات (عدد 2 – المرتبة الخامسة)
– ناسخ آلة (عدد 1 – المرتبة الخامسة)
– فني دعم مساعد (عدد 4 – المرتبة الخامسة)
– مساعد إداري (عدد 20 – المرتبة الخامسة)

وأشارت إلى أن التقديم إلكترونياً عن طريق موقع الجامعة اعتباراً من اليوم الأحد 1438/11/28هـ حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 1438/12/2هـ.

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