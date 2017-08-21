هاشتاق #تميم_يحاصر_حجاج_قطر يتصدر تويتر

تصدر هاشتاق #تميم_يحاصر_حجاج_قطر في تويتر قائمة الوسوم الأكثر تداولا في دول عربية عدة، وذلك بعد ساعات قليلة على إعلان الخطوط السعودية عدم منح السلطات القطرية تصاريح للطائرات بالهبوط في مطار الدوحة لنقل الحجاج.

واستخدم وسم #تميم_يحاصر_حجاج_قطر على نطاق واسع في دول عربية، على رأسها السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر.

وقال المستشار بالديوان الملكي السعودية، سعود القحطاني، في تغريدة على حسابه الشخصي بتويتر، إن “#تميم_يحاصر_حجاج_قطر هو الوسم الثاني في العالم حاليا”.

وكانت الخطوط الجوية العربية السعودية أعلنت، أن قطر لم تمنح بعد تصاريح للطائرات بالهبوط في مطار الدوحة، لنقل الحجاج القطريين، وفقا لأوامر أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال مدير عام الخطوط السعودية، صالح الجاسر، “تعذّر على الخطوط السعودية حتى الآن جدولة رحلاتها لنقل الحجاج القطريين من مطار حمد الدولي بالدوحة؛ وذلك لعدم منح السلطات القطرية التصريح للطائرات بالهبوط، على الرغم من مضي عدة أيام منذ تقديم الطلب.