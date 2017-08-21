 “بلومبيرغ”: قطر تطلب من بنوكها الاقتراض من الخارج .. وطرق الأبواب للحصول على تمويل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 29 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 21 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“بلومبيرغ”: قطر تطلب من بنوكها الاقتراض من الخارج .. وطرق الأبواب للحصول على تمويل هاشتاق #تميم_يحاصر_حجاج_قطر يتصدر تويتر 124 وظيفة للرجال بالمرتبة الخامسة حتى التاسعة في جامعة حفر الباطن تقرير: أوروبا تواجه المجهول بسبب “الخلايا النائمة” للإرهاب أمن الرياض يقبض على المتطاول على القرآن الكريم عبر مواقع التواصل إعلان قائمة المنتخب السعودي .. تخلو من العويس والهزاع وهزازي دراسة: النوم في الضوء يزيد مخاطر التعرض للسرطان دور مجتمعي لتخصصي الطائف زيارة ممثل حقوق الإنسان للطفلة سجى قطان: زيادة الحجاج العرب عن العام الماضي بـ 100 الف ..مطوفي الدول العربية : تنظم ورشة عمل توعوية لممثلي الدفاع المدني لشرح خطط وسائل السلامة التعاون يعلن انضمام نايف هزازي إلى صفوفه شرطة الرياض تضبط حَدَث أساء للقرآن الكريم في مقطع فيديو 45 قائدا من تعليم الشرقية يناقشون الأنماط التحويلية في القيادة لرفع مستوى الفاعلية في الأداء

“بلومبيرغ”: قطر تطلب من بنوكها الاقتراض من الخارج .. وطرق الأبواب للحصول على تمويل

“بلومبيرغ”: قطر تطلب من بنوكها الاقتراض من الخارج .. وطرق الأبواب للحصول على تمويل
المناطق - وكالات

قالت وكالة “بلومبيرغ” إن المركزي القطري طلب من البنوك المحلية التوجه للأسواق الخارجية، وطرق أبواب المستثمرين الأجانب للحصول على تمويل، بدل انتظار المساعدات الحكومية، في ظل تفاقم أزمة نزوح الودائع خاصة الخليجية من المصارف القطرية.

وذكرت الوكالة أن المركزي القطري يجري لقاءات مع البنوك المحلية لتشجيعها على التوجه لأسواق الدين الخارجية، طلباً لقروض أو من خلال طرح سندات، لتفادي مزيد من التقلص في الاحتياطيات النقدية الأجنبية وأي تخفيضات جديدة في التصنيف الائتماني.

وكشفت مصادر للوكالة أيضا عن خطط لبعض البنوك والكيانات المرتبطة بالحكومة لإطلاق حملات ترويجية، من أجل الحصول على تمويل من آسيا على الأغلب. وقالت المصادر إن مصرف قطر الإسلامي حصل أخيراً على تمويل بالين والدولار الأسترالي من خلال اكتتاب خاص.

وكانت مصادر مصرفية قد كشفت في وقت سابق لـ”العربية” أن مصارف أجنبية قامت بشراء محافظ قروض من بنوك قطرية بقيمة 600 مليون دولار في الأسواق الخليجية والدولية.

يأتي هذا التوجه لتقليص الميزانيات في ظل ضغوط السيولة التي تواجهها البنوك القطرية بعد المقاطعة الرباعية العربية، مع الانخفاض الحاد لودائعها الخارجية.

كما نقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر قولها، إن بنوك “قطر الوطني” و”قطر التجاري” و”الدوحة”، بدأت بدراسة خيارات لتوفير مصادر للتمويل، بما فيها القروض والسندات، إلا أنه في ظل الأزمة الحالية بات يتعين عليها دفع تكاليف أعلى للتعويض عن المخاطر السياسية التي أفرزتها التطورات الحالية.

وقالت وكالة “بلومبيرغ” إن قطر بصدد مواجهة ارتفاع في فاتورة الاقتراض إن هي توجهت إلى أسواق الدين في وقت فقدت نصف قاعدة مستثمريها التقليديين، وبدأت تتجه صوب آسيا لاستقطاب مستثمرين جدد.

وأشار خبراء إلى أن ديون قطر قد تستقطب بعض المستثمرين الآسيويين الذين سبق لهم أن دخلوا في آخر صفقات المنطقة السيادية، فيما توقع آخرون أن تتدھور جودة أصول البنوك القطرية، مشيرين إلى أن المستويات الحالية لا تعكس مخاطر الائتمان في النظام المصرفي للدوحة.

ولفتوا أيضاً إلى أن التسعير يعتمد أساساً على العملة وفترة الدين، وفي حال قررت قطر رفع سقف الدين لخمس سنوات بالدولار، فإن الأسواق لن تقبل أقل من نسبة فائدة عند 3.50-3.75%، في الوقت الذي أمام الدوحة عدة استحقاقات قصيرة الأمد خلال السنتين القادمتين.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>