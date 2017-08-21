 إيقاف دوري جميل للمحترفين 24 يوما | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 29 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 21 أغسطس 2017 ميلاديا

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إيقاف دوري جميل للمحترفين 24 يوما

إيقاف دوري جميل للمحترفين 24 يوما
المناطق - وكالات

من المقرر أن يتوقف “دوري جميل للمحترفين”، لمدة 24 يوما، اعتبارا من السبت، حيث اختتمت منافسات الجولة الثانية من المسابقة، على أن تسـتأنف مباريات الدوري بالجولة الثالثة يوم 14 سبتمبر المقبل.

وتم إيقاف الدوري، لإفساح المجال أمام استحقاقات أخرى، حيث يحل المنتخب السعودي ضيفا على نظيره الإماراتي يوم 29 أغسطس الجاري، قبل أن يستقبل منتخب اليابان في جدة بالجولتين قبل الأخيرة والأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

كما يخوض فريقا الهلال وأهلي جدة مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا، حيث يلعب الهلال أمام العين الإماراتي ذهابا يوم 21 أغسطس وإيابا 11 سبتمبر.

فيما يلتقي أهلي جدة نظيره استقلال إيران ذهابا 22 أغسطس وإيابا 12 سبتمبر، ومن المقرر أن تقام أيضا خلال فترة التوقف مباريات دور الـ 16 لمسابقة كأس ولي العهد.

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