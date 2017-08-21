 “الجوز” كفيل بإنقاص وزنك.. يحميك من خطر السمنة والسكري بشكل فعال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 29 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 21 أغسطس 2017 ميلاديا

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“الجوز” كفيل بإنقاص وزنك.. يحميك من خطر السمنة والسكري بشكل فعال

“الجوز” كفيل بإنقاص وزنك.. يحميك من خطر السمنة والسكري بشكل فعال
المناطق - وكالات

يطمح كثير ممن يعانون السمنة في الوصول إلى نتائج فعالة في إنقاص الوزن في وقت قصير، ويعانون لفترات طويلة في تجريب وصفات مختلفة قد تكون نتيجتها عكسية.

لكن دراسة جديدة وجدت أن ثمرة الجوز، الغنية بالأحماض الدهنية أوميغا 3 وغيرها من المواد، تساعد بشكل فعال في خفض خطر السمنة والسكري، كما أنها قد تقلل من الشهية بكفاءة عالية.

وأجرى الباحثون تجربة على مجموعة من المرضى بالسمنة المفرطة، حيث أعطوهم شرابا يحتوي على 48 غراما من الجوز على مدار 5 أيام متتالية.

في المقابل، خضعت للتجربة مجموعة أخرى من المرضى، لكن أفرادها تناولوا مشروبات متطابقة في المذاق والسعرات الحرارية لا تحتوي على الجوز.

بعدها خضعت المجوعتان لاختبار الدماغ من خلال النظر إلى صور لمواد غذائية عالية الدهون، مثل الكعك، وأخرى قليلة الدسم مثل الخضروات.

ووجدت الدراسة، التي نشرت في مجلة مرض السكري والسمنة والتمثيل الغذائي، أنه عندما نظر من تناولوا العصير الذي يحتوي على الجوز إلى صور المواد الغذائية، كان تحكم بالشهية أكبر من نظرائهم الذين لم يتنولوا العصير نفسه.

وخلص القائمون على الدراسة إلى أنه يمكن للجوز أن يغير الطريقة التي تنظر بها أدمغتنا إلى الغذاء، وبالتالي تؤثر على شهيتنا.

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