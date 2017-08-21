 بلدية قادسية تبوك ترفع أكثر من 4600 متر مكعب من المخلفات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 29 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 21 أغسطس 2017 ميلاديا

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بلدية قادسية تبوك ترفع أكثر من 4600 متر مكعب من المخلفات

بلدية قادسية تبوك ترفع أكثر من 4600 متر مكعب من المخلفات
المناطق - تبوك - منى الريس:

أنهت بلدية القادسية الفرعية التابعة لأمانة منطقة تبوك رفع مايزيد على 4600 متر مكعب من المخلفات المنتشرة في الساحات العامة.
وأوضح رئيس بلدية القادسية إبراهيم العمراني أن إدارة الخدمات في البلدية قامت ووفق خطة زمنية معتمدة في وقت سابق بمتابعة أعمال النظافة في نطاق عملها الذي يشمل أحياء الروضة والراجحي 2 والقادسية 2،1 والتعاون والنخيل والياسمين والقدس وطيبة والمنطقة الصناعية ومكاتب الخدمات بقرى بجدة وشقري والسرو والظلفة , مشيراً إلى أنه تم إزالة أنقاض ومخلفات مجهولة المصدر بلغ حجمها 4632 متر مكعب خلال الشهر الأول من تدشين أعمال بلدية القادسية.
وبين العمراني أن البلدية ألزمت ملاك المباني التي لازالت قيد الإنشاء بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لرفع مخلفات البناء وتم عمل آلية لمراقبة الساحات العامة لمنع رمي أي مخلفات فيها , داعياً الجميع إلى التعاون مع البلدية والإبلاغ عما يلاحظونه من مخالفات تتعلق برمي المخلفات في الساحات العامة وذلك بالاتصال على هاتف البلاغات 940.

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