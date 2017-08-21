 انطلاق فعاليات الملتقى الاثرائي الصيفي بمشاركة 32 طالبا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 29 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 21 أغسطس 2017 ميلاديا

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انطلاق فعاليات الملتقى الاثرائي الصيفي بمشاركة 32 طالبا

انطلاق فعاليات الملتقى الاثرائي الصيفي بمشاركة 32 طالبا
عادل الزهراني - الطائف

يشارك 32 طالب موهوب في الملتقى الاثرائي الصيفي للموهوبين والذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارة الموهوبين ، ويستمر لمدة أسبوعين ، ويشتمل على الملتقى على برنامج “ستيم” ومهارات التفكير العليا والابتكار ، ووقف مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بتعليم الطائف الأستاذ فهاد الذويبي على فعاليات الملتقى بحضور مدير ادارة الموهوبين بندر الحارثي ، حيث اطمأن على سير عمله بالشكل الصحيح بما يحقق أهداف الملتقى ، وحاور الذويبي الطلاب المشاركين حول البرنامج واستمع إلى وجهات نظرهم وحثهم على مضاعفة الجهود لتحقيق التميز والإبداع ، ويسعى برنامج STEM لدمج الحقول العلمية الأكاديمية العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتركيز عليها في التعليم ويهدف إلى تنمية روح الإبداع وأهمية التعليم القائم على المشروعات وتوضيح خطوات بناء المشروع العلمي ، كذلك يقدم الملتقى برنامج قوة الابتكار ومهارات التفكير والإبداع والذي يهدف إلى حل المشكلات عصرية بطرق إبداعية ومبادئ الاختراع والإبداع والتعريف بأدوات الابتكار وكذلك إجراء التطبيقات العملية . ويستهدف الملتقى الطلاب الموهوبين في المرحلتين المتوسطة والثانوية.

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