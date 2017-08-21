 كيف تفاعل نجوم الإعلام والمشاهير مع زواج حمود الفايز رؤى الصبان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 29 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 21 أغسطس 2017 ميلاديا

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كيف تفاعل نجوم الإعلام والمشاهير مع زواج حمود الفايز رؤى الصبان

كيف تفاعل نجوم الإعلام والمشاهير مع زواج حمود الفايز رؤى الصبان
المناطق_متابعات

تفاعل نجوم الإعلام والمشاهير مع مفاجأة زواج الإعلاميين السعودي حمود الفايز والإماراتية رؤى الصبان، حيث عبر الجميع عن سعادته البالغة بهذه المناسبة السعيدة.

وعلق نجوم الإعلام ،حيث كتب الإعلامي مصطفى الأغا: “ألف مليون مبروووك للزميلين العزيزين حمود الفايز ورؤى الصبان، وبالرفاه والبنات والبنين”.

بينما هنّأ الإعلامي محمد الملحم العروسين بقوله: “الله يجمع ما بينكم بكل خير، وحياة سعيدة دائمة وهنيّة نتمناها لكم يا حمود، فرحنا لكم أنت ورؤى، بالمبارك يا الفخم”.

فيما قال عادل محمود: “أبارك للأخ الخلوق الإعلامي حمود الفايز والأخت الإعلامية الراقية رؤى الصبان، على عقد القران، وبالتوفيق يا رب”

وغرد الدكتور فهد مطر: “ألف ألف مبروك يا صديقي، وبارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير”، فيما هنّات الإعلامية علا الفارس قائلة: “مبارك للزميل حمود الفايز والزميلة رؤى الصبان عقد قرانهما، بالرفاه والبنين إن شاء الله”.

وكان العروسين قد ودعا العزوبية مساء السبت الماضي 19 أغسطس في مفاجأة سعيدة لمتابعيهما .

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