المجلس البلدي جلسته ال24 بالحدود الشمالية

عقد المجلس البلدي أمس الأحد جلسته (٢٤) بمقر المجلس برئاسة رئيس المجلس رسام مبارك العنزي وحضور الأعضاء وتم مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومنها:



تعميم وزير الشؤون البلدية والقروية بشأن تزويد المجالس البلدية بخطط وبرامج الأمانات؛ وتقرير أمانة المنطقة حول مشروع شمال المنصورية ب والتواصل مع الجهات ذات العلاقة؛ ومستجدات العمل في جميع المشاريع ونسب الإنجاز والإجراءات المتخذة بحق المتأخر والمتعثر منها؛ ومخلفات البناء والترميم والأنقاض وطرق معالجتها مع الجهات المختصة وتكثيف الرقابه بذلك؛ و دراسة بعض المواقع في المدينة مع إدارة الإستثمارات لإدراجها في الخطط والبرامج القادمة؛ و بعد دارسة العرض المقدم من المديرية العامة للشئون الصحية ( جمعية معافى ) بشأن مكافحة التدخين.

أقر المجلس إطلاق جائزة محلات ” لا نبيع الدخان ” بالتعاون مع أمانة المنطقة والمديرية العامة للشئون الصحية بعرعر (جمعية معافى) وسيتم تحديد الجهات الراعية لاحقاً كما أوصى المجلس بالتواصل مع الوزارة بشأن اللوائح المنظمة لذلك وتطبيق الأنظمة بحق المحلات التى تبيع الدخان لصغار السن.