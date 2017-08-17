اليمن: مقتل وإصابة «35» انقلابياً في تعز والجيش يقطع إمدادات عسكرية

قتل 35 عنصراً من ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في معارك بتعز، في الوقت الذي قطع فيه الجيش اليمني الوطني إمدادات عسكرية في صعدة.

واستهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن مخازن أسلحة لميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في ميدي التابعة لمحافظة حجة، المحاذية للسعودية، وذلك ضمن الغارات الأخرى التي استهدفت تجمعات ومواقع للانقلابيين في الجوف وتعز.

وأكد مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الخامسة، أن طيران التحالف نفذ عدة غارات جوية فجر الأحد، مستهدفاً عدة أهداف عسكرية تابعة للميليشيات الانقلابية؛ بينها مستودع أسلحة ضخم في مدينة ميدي؛ حيث تم تدميره بالكامل.

وقال المصدر، إن مقاتلات التحالف استهدفت تجمعات أخرى لمواقع الميليشيات الانقلابية في جبهات كل من حرض وميدي، أسفر عن مقتل عدد من الانقلابيين وسقوط جرحى آخرين، وفقاً لما ذكرته “الشرق الأوسط”.

جاء ذلك بالتزامن مع الغارات المكثفة التي شنتها مقاتلات التحالف على تجمعات ومواقع لميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية.

واستهدفت تعزيزات للانقلابيين في جبهة العقبة بمحافظة الجوف، وتحركات ومواقع أخرى في موزع ويختل والهاملي بتعز، ما كبدها خسائر بشرية ومادية كبيرة، بحسب ما أفاد به سكان محليون.

استعادة تعز

وقال الدكتور والمحلل السياسي، عبده البحش، إن تجهيز حملة عسكرية تتكون من 12 ألف فرد مدربين تدريباً عالياً من ضمنهم قوات النخبة في الجيش اليمني، وذلك لاستعادة مناطق غرب تعز؛ بل ولتحرير محافظة تعز بكاملها، خصوصاً مدينة تعز الاستراتيجية، يؤكد أن تعز لن تبقى طويلاً تحت سيطرة الميليشيات الحوثية الطائفية.

جبهة الهاملي

وشهدت منطقة الهاملي مواجهات عنيفة مصحوبة بالقصف المدفعي المتبادل على مشارف منطقة العريش ومواقع أخرى شرق موزع، سقط فيها قتلى وجرحى من الانقلابيين.

إضافة إلى تدمير طاقم عسكري، وخسائر بشرية ومادية أخرى تكبدتها الميليشيات الانقلابية جراء غارات التحالف على مواقعها في يختل، شمال المخا، ومنطقة العبدلة في مديرية مقبنة، بالتوازي مع قصف عنيف من الجيش الوطني على مواقع الانقلابيين بالقرب من منطقة العريش، شرق موزع.

وقال نائب ناطق محور تعز العسكري،العقيد عبد الباسط البحر، إن جبهات الريف والمدينة مشتعلة في ظل تقدم قوات الجيش والتصدي لهجمات الانقلابيين في مختلف المواقع، خصوصاً شرق موزع.

وقتل خلال الـ24 ساعة الماضية 13 انقلابياً وجرح 22 آخرين في جميع جبهات القتال، إضافة إلى سقوط اثنين من الجيش قتلى و4 جرحى.